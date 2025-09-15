Nueva edición del calendario solidario a favor de la investigación de enfermedades raras y cáncer infantil en Jerez

Los delegados Inclusión Social, Yessika Quintero, y Deportes y Salud, Tomás Sampalo, han animado a toda la ciudadanía a colaborar con la campaña ‘12 meses, 12 deseos’, impulsada por diferentes asociaciones jerezanas que trabajan para visibilizar distintas enfermedades raras y el cáncer infantil, y para promover la investigación médica. Con este objetivo, han presentado una nueva edición de su Calendario Solidario, que reúne el compromiso y voluntad de superación de todas las familias que conforman estas entidades, y su II Gala Benéfica, que se celebrará el 29 de septiembre, a las 20 horas, en el Auditorio de la Fundación Cajasol (avenida Ingeniero Ángel Mayo).

‘12 meses, 12 deseos’ es posible gracias a una iniciativa que partía de la Asociación ‘Martín, la aventura de un X-Men’, a la que se unían con entusiasmo otros colectivos como ‘Diego lucha contra el AME’, ‘Valentina, un grito a la esperanza FOP’, ‘Duchenne Parent Proyet’, ‘Proyecto por una sonrisa’, ‘Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’, ‘Gabriella mi pequeña guerrera. Una entre un millón’, ‘El camino de Valentina’, ‘Una vida con capo’, ‘La batalla de Karim’, ‘Irina pequeña guerrera’ o ‘La sonrisa de Bruno’.

El presidente de ‘Martín, la aventura de un X-Men’, Eduardo Joya, en representación de todas las entidades participantes, ha animado a los jerezanos y jerezanas a asistir el próximo 29 de septiembre a esta II Gala Benéfica, en la que cada uno de los colectivos van a presentarse, y van a exponer sus demandas, sus actividades, y a qué objetivos van a ir destinados los fondos recaudados con la venta del calendario. Será una tarde muy emotiva en la que la ciudadanía podrá conocer muy de cerca la lucha de cada una de las asociaciones, y cómo respaldarlas tanto económicamente como desde el voluntariado o la colaboración puntual que puedan necesitar.

En esta gala, se presentará el Calendario Solidario 2026, que dedica cada uno de sus doce meses, a las doce entidades que lo respaldan, dando protagonismo a doce causas que se merecen todo el apoyo y compromiso de la ciudad de Jerez.

El calendario tiene un precio de cinco euros, y se puede adquirir a través de cualquiera de los colectivos participantes. La gala benéfica dará la oportunidad a toda la ciudadanía de compartir una tarde con estas asociaciones y respaldar sus historias de vida, y la ilusión por garantizar el futuro de sus hijos e hijas e impulsar la investigación y la detección precoz de todas las enfermedades raras representadas por estos colectivos, y el cáncer infantil.