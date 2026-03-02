La Cámara de Comercio de Jerez presenta junto a CITED el Instituto Empresarial de Desarrollo del Sur (IEDS)

La Cámara de Comercio de Jerez ha presentado este lunes el Instituto Empresarial de Desarrollo del Sur (IEDS), una iniciativa estratégica destinada a impulsar el talento, mejorar la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo económico del territorio, a partir de la formación.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Cámara, Javier Sánchez Rojas, y del cofundador de CITED, José María Martín-Mateos, entidades aliadas en el desarrollo del proyecto.

Durante su intervención, Sánchez Rojas destacó que la puesta en marcha del IEDS supone “un hito especialmente relevante” para la institución, al responder a un reto clave del contexto actual: la necesidad de profesionales cualificados y actualizados en un entorno marcado por la digitalización, los nuevos modelos de negocio y la transformación constante del mercado laboral.

“El mensaje del tejido empresarial ha sido claro: se necesita formación práctica, especializada y conectada con la realidad de las empresas. El IEDS nace precisamente para dar respuesta a esa demanda”, señaló el presidente, recordando el lema del nuevo centro: ‘No estudias por estudiar. Estudias para avanzar.’

El nuevo instituto es fruto de una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Jerez y CITED que combina rigor académico, enfoque práctico y una estrecha vinculación con el mundo empresarial. Su objetivo es impulsar el talento local, atraer y retener profesionales y generar nuevas oportunidades de crecimiento tanto en Jerez como en el conjunto del territorio nacional.

Por su parte, Martín-Mateos subrayó que el IEDS representa “una nueva forma de entender la formación: más cercana a la empresa, más práctica y orientada al futuro”. En este sentido, explicó que el proyecto busca generar impacto en tres niveles: en las personas, mejorando su empleabilidad y desarrollo profesional; en las empresas, facilitando acceso a talento preparado; y en el territorio, reforzando su competitividad.

La oferta académica del IEDS incluirá másteres, formación profesional, programas expertos y cursos open, dirigidos a jóvenes, profesionales en activo, directivos y empresas. Entre sus elementos diferenciales destacan la participación de docentes que son profesionales en ejercicio, metodologías innovadoras y flexibles, y programas diseñados a partir de las necesidades reales del mercado.

Además, la vinculación directa con la Cámara de Comercio permitirá mantener una conexión permanente con el tejido productivo, consolidando al IEDS como un espacio de encuentro entre empresa, conocimiento y oportunidad.

El acto concluyó con un mensaje de agradecimiento a CITED, al equipo técnico que ha hecho posible el proyecto y a los medios de comunicación por su apoyo y difusión. “Hoy damos el primer paso de un proyecto ambicioso y necesario, cuyo valor se medirá por su impacto real en las personas, las empresas y el desarrollo de nuestro entorno”, afirmó Sánchez Rojas.

En la presentación estuvo el teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, que ha dado la enhorabuena a la Cámara de Comercio y al Cited por la creación de un instituto de empresas que es pionero en la provincia: “Es un privilegio y un orgullo ser testigos de una iniciativa de este tipo. Una iniciativa necesaria y que va de la mano de la realidad en la que la ciudad está inmersa ahora mismo”.

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha dado “especialmente las gracias a Javier Sánchez Rojas y a su equipo aquí en la Cámara, y a José María Martín Mateos, de Cited, por el impulso y el trabajo continuo que siempre están haciendo por la ciudad, por la formación y por el emprendimiento” y ha hecho extensivo su agradecimiento a Juan Núñez, de la Cámara de Comercio y a Antonio García, coordinador de contenidos académicos del Instituto Empresarial de Desarrollo del Sur (IEDS).

Martínez ha subrayado que “Jerez es una ciudad pujante, con un gobierno de Jerez que cree firmemente en su potencial como referencia en la economía digital y en el desarrollo de negocio empresarial en esta vertiente. Jerez lo tiene todo, y a los motores económicos tradicionales que siguen creciendo se unen estos otros impulsos como motores, con empresas de base tecnológica, que también están creciendo”.

De esta manera, José Ignacio Martínez ha indicado que “es clave el talento en las compañías ya que, por muy buena que sea la idea y emprendedora, si no hay talento detrás, si no hay personas capaces de desarrollar el proyecto, la iniciativa no tiene continuidad”.

Por ello, la creación del citado instituto “contribuye a las empresas en su capacidad de actualizarse, de mejorar sus conocimientos, de modernizarse, de innovar y de tener esa capacidad de adaptarse a una sociedad tan competitiva como la actual a nivel empresarial” de manera que “es también clave la colaboración entre todos, desde el ámbito público y privado, y en este proyecto del IEDS se dan todas estas características. Por una parte la formación del talento y la preparación, que va en la línea del Gobierno de Jerez de retener el talento gracias a una formación de calidad. Y por otra parte, que las empresas que se instalen en Jerez reciban a través del IEDS una formación de calidad, potente, competitiva y con el nivel que se requiere”.

Así, el teniente de alcaldesa ha remarcado que “de la mano de la Cámara de Comercio y del liderazgo que tiene, así como Cited, que ha nacido hace unos meses con un impulso y una fuerza innegable, con empresarios de la zona, con ganas de hacer cosas importantes para mejorar la sociedad y la ciudad, esta alianza es sinónimo de avance y de que Jerez sigue imparable en sus objetivos, la ciudad está en un momento con un impulso muy importante, este instituto de empresas es una novedad en la provincia y buena evidencia de ello”.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Jerez refuerza su papel junto a CITED como motor de crecimiento económico y apuesta por la formación como palanca clave para el futuro empresarial y social.