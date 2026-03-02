Jerez supera ya las 1.500 viviendas turísticas, casi el 70% en el centro

Jerez ya ha superado las 1.500 viviendas de uso turístico. Según los últimos datos recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía, un fichero dependiente de la Consejería de Turismo donde se recoge la oferta de alojamiento regulada en la comunidad autónoma. El año pasado cerró ya por encima del umbral y en estos dos primeros meses ya se han inscrito 14 más por lo que, hasta este viernes, había oficialmente 1520 pisos turísticos.

Bien es cierto que la ciudad tiene una menor oferta de este tipo que otras localidades de la provincia ubicadas en la costa —Conil, por ejemplo, tienen casi 2.900; Tarifa, 2800; Chiclana, 2.500; Cádiz, casi 2.400; y El Puerto, unas 1.850—. Pero también lo es que este número ha crecido de manera exponencial en los últimos años. De hecho, solo en 2025 se inscribieron 287 inmuebles, 25 más respecto a 2024.

Y este sustancial incremento se produjo a pesar de que durante aproximadamente medio año estuvo vigente una moratoria fijada por el Ayuntamiento de Jerez para este tipo de hospedaje mientras tramitaba una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular su implantación. La limitación estuvo vigente entre el 7 de julio del año pasado y finales del pasado mes de enero, cuando el cambio de la regulación urbanístico se publicó en los boletines oficiales. En este periodo, según el Registro de Turismo de Andalucía, se inscribieron 72 pisos turísticos.

Claro está, en torno al 70% de estas viviendas se encuentran ubicadas en el centro y su entorno, a tenor de los datos oficiales. No obstante, hay determinados puntos del casco histórico con una elevada concentración. Un ejemplo es la calle Caballeros donde, según el Registro de Turismo de Andalucía, hay 34 viviendas inscritas con uso de hospedaje. Similares registros hay en el enclave del Arroyo con 33, a las que hay que sumar las existentes en las cercanas calles Visitación (14) y Amargura (12). Y en otros puntos céntricos puntos como la calle Francos hay 26 contabilizadas; 22 en la calle Larga; en Arcos, 12; en Morenos y Gómez Carrillo, otras 12 en cada una; y en Medina, 15

También es elevada la concentración en el barrio de San Miguel. En la Calle Sol, por ejemplo, hay 18 contabilizadas; en Empedrada, 16, en Campana, 11; o en Balderramas, 15; entre otras. Mientras, en el entorno del centro histórico también hay una importante concentración. En Ronda de Muleros hay inscritas 23; en Porvenir, 16; en Duque de Abrantes, 11 o en la avenida de Sanlúcar, 10, por citar algunas.

Porcentaje de vivienda turística

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística elabora semestralmente un estudio de distribución de viviendas turísticas por localidades basándose en la oferta que se muestra a través de los portales de Internet especializados en oferta turística. En este caso, el número de viviendas en Jerez se reduce respecto a las registradas en la base de datos de la Junta, pues se sitúan en poco más de un millar, con datos a fecha de noviembre.

No obstante, esta estadística muestra también el grado de concentración de este tipo de hospedajes por secciones censales y permite hacer una comparativa respecto a los inmuebles residenciales. De este modo, los mayores porcentajes se contabilizan en algunos puntos del centro histórico.

Es el caso de la sección censal conformada por el entorno de Plaza San de la Asunción —incluye el Arroyo, Plaza Plateros o Tornería, entre otros— donde casi el 13% de los inmuebles tienen uso turístico, según el instituto estadístico.

Mientras tanto, en el entorno de la plaza de San Marcos (Compañía, Francos, ...) hay un 12,2% de viviendas turísticas y más de un 11% en el entorno de la plaza de las Angustias. También se sitúa por encima del 9% de pisos turísticos en zonas como el barrio de San Mateo y el entorno de la plaza de San Lucas; así como en el barrio de San Pedro y la zona de Correos.