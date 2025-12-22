Campaña ‘No somos regalos, somos familia’ en Jerez para fomentar la responsabilidad a la hora de incorporar una mascota

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha presentado la campaña ‘No somos regalos, somos familia’, con la que el Ayuntamiento de Jerez continúa concienciando en la responsabilidad a la hora de regalar una mascota, invitando a la vez a la ciudadanía a optar por la adopción si desean incorporar un animal al hogar. La presentación ha contado con la presencia de Begoña Fernández, de Jerez Felina; Conchi Vidal, de No me abandones; y Begoña Jiménez, de Los gatos de la Feria. Durante el año 2025 se han adoptado en Jerez 239 perros y siete gatos en el Centro Municipal de Protección Animal.

La delegada Carmen Pina ha incidido en destacar que una ciudad que apuesta por alcanzar la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura debe hacerlo poniendo en valor el respeto, cariño y atención que se merecen todos los animales. La delegada ha destacado que “tenemos que ser conscientes de que una mascota es un compromiso y una responsabilidad. Quiero agradecer de corazón el trabajo que hacen las protectoras, y pedir respeto para su labor, no podemos alimentar sin control a los animales que viven en la calle, porque un acto de generosidad se convierte en un problema; y no podemos abandonar animales, apostando por la prevención, y por la reflexión, antes de tener un animal en casa”.

Carmen Pina incide en señalar que “esta campaña pretende conseguir concienciación, compromiso y no abandono. Cuando se quiere tener un animal en casa, tenemos que asumir una responsabilidad para toda la vida de esa mascota”.

Esta campaña cuenta con la colaboración de las Asociaciones Protectoras de Animales No me Abandones, Asociación Ayuda Animal, Asociación PPPeludos Jerez, Asociación San Antón, Asociación Brillantina, Asociación Felina Laguna de Torrox, Asociación Jerez Felina, Asociación La Gatera Pirata, Asociación Yo te Cuido, Asociación Los Gatos de las Flores, Asociación Sol y Luna, Asociación Felina Chapín, Asociación Los Gatos de la Feria, Asociación La Banda de Odín y Asociación Panzarriba. La delegada ha invitado a toda la ciudadanía amante de los animales a acercarse a estos colectivos, que necesitan del voluntariado para seguir atendiendo a su labor.

Por parte de los colectivos presentes en la rueda de prensa, tanto Begoña Fernández como Conchi Vidal y Begoña Jiménez han agradecido al Ayuntamiento esta campaña, recordando a la ciudadanía que no regalen animales por impulso, que acudan a las protectoras siempre a solicitar información y asesoramiento antes de elegir un animal o plantearse llevarlo a casa, y que necesitan toda la colaboración que se les pueda prestar por parte del voluntariado para atender a los animales a los que cuidan tanto en los refugios como en las colonias felinas.

El Ayuntamiento de Jerez da difusión a la campaña ‘No somos regalos, somos familia’ en las fechas navideñas, en las que las familias están preparando numerosos obsequios y escribiendo las cartas a los Reyes Magos. En esta época del año, en las que mayores y menores están deseando compartir regalos y momentos de mucha ilusión, es fundamental tener en cuenta que las mascotas no son juguetes, y que como seres vivos, requieren de ser tratados con el respeto, cariño, y atención que necesitan a lo largo de todos sus años de vida, tanto en los momentos en los que se encuentran en buena forma para hacernos compañía y jugar como cuando están enfermos o envejeciendo.

Se trata de una responsabilidad a lo largo de años de dedicación, en los que las mascotas ofrecen su cariño, a la vez que una serie de obligaciones tanto económicas para cubrir sus necesidades, como de tiempo de dedicación todos los días del año.

Con esta campaña, cuya cartelería se va a difundir por asociaciones, colectivos, centros educativos y mupis, se pretende evitar que vuelvan a registrase abandonos de animales una vez pasadas las fiestas navideñas, una realidad constatada tanto por el Ayuntamiento como por las protectoras.

Cabe recordar que el abandono de animales constituye un delito recogido en el Artículo 337 del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Según este texto normativo, el infractor se enfrenta a penas que van de uno a seis meses de cárcel.

Por otro lado, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal establece un marco jurídico para la protección de los animales de compañía y silvestres en cautividad, siendo su objetivo principal garantizar el bienestar animal, luchar contra el abandono y el maltrato y promover la tenencia responsable de mascotas en el hogar, con sanción económica por abandono que oscila entre los 10.001 y 50.000 euros.