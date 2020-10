La Policía Nacional promueve en Jerez una campaña de prevención sobre los peligros en Internet

Consejos para no ser víctima de los ciberdelincuentes

Actualiza siempre tu dispositivo: sistema operativo, solución de seguridad, apps, etc. Asegúrate de instalar siempre la última versión disponible, tanto en el ordenador como en los dispositivos móviles. Si eres despistado, activa las actualizaciones automáticas siempre que puedas.

- Utiliza contraseñas fuertes, son la primera línea de defensa. Recuerda: más de 8 caracteres, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

- Cuidado con los emails y adjuntos sospechosos. No abras adjuntos de correos electrónicos que no esperas aunque sean de conocidos y desconfía de aquellos mensajes que te solicitan datos personales, contraseñas etc.

- Operaciones en Internet. Extrema las precauciones al introducir tus datos en páginas de compras online, juegos y apps con posibilidad de compras, transacciones bancarias, etc. Comprueba la reputación de las páginas, su seguridad y no olvides descargar tus aplicaciones de los sitios oficiales. Y, si el servicio lo permite, valora la utilización de autenticación en 2 pasos para sus contraseñas.

- Cuidado con las wifi públicas. Estas redes no son seguras y no deberíamos acceder a determinados servicios en los que se nos solicitan datos personales o contraseñas a través de ellas.

- No instales software “pirata”. Es ilegal y puede contener virus.

- Instala un software de seguridad en todos tus dispositivos. Hoy en día, nuestros móviles y tablets tienen casi más información personal y privada que nuestro PC y portátil.

- Datos privados siempre a salvo, también en redes sociales. Además de todo lo anterior, no olvides estar atento a lo que publicas en las redes sociales y configurar tu privacidad en todas ellas.

- No olvides a los más pequeños. Internet es para ellos un mundo lleno de posibilidades, pero también de peligros. Protégeles (hay varios programas de control parental que pueden ayudarte), habla con ellos y acompáñales en este viaje y descubrimiento de Internet.

- Puedes acudir a cualquier comisaría de Policía Nacional ya que cuentan con mecanismos para denunciar y unidades especializadas encargadas de investigar estos delitos.