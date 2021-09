De la campiña de Jerez al desierto de Mojave

Cristian Corbacho madruga todos los días para ejercer su profesión. Se levanta, desayuna, procede a vestirse, y sale a la calle, un día más, a afrontar un largo día de trabajo. Hasta ahí, lo normal. Cristian es guía turístico, y es de Jerez -de Cuartillos, concretamente-, pero no te enseña una bodega, o una viña, o los monumentos de la ciudad. Cristian te hace un tour sobre Las Vegas, o te lleva a conocer la Boulder City o la presa Hoover.

Cristian Corbacho es guía turístico en Las Vegas (Nevada). Allí, en la conocida como ‘ciudad del pecado’ o ‘capital de las segundas oportunidades’, este joven jerezano hacer cada día rutas tan dispares como el famoso Boulevard de Las Vegas, o el Gran Cañón. Gracias a su empresa Explora Las Vegas, especializada en realizar visitas en Las Vegas, el Gran Cañón o California en castellano, este jerezano empieza el día temprano, a las 4:30am aproximadamente y lo que le espera por delante “cada día es una aventura diferente”.

Y es que, según Corbacho, “nuestros clientes hacen que el trabajo no sea monótono. Para mí es como salir de excursión con amigos, aunque también existe la posibilidad de algún avistamiento de algún animal haciendo que el tour también pueda convertirse en todo un safari”, reconoce entre risas.

Una aventura por amor

Pero, ¿cómo llega un joven de Jerez a acabar como guía turístico en Las Vegas? “Es una larga historia. Conocí a mi esposa en Puerto Rico, motivo que me hizo quedarme y vivir por un tiempo en la isla. Luego juntos nos mudamos a Nueva York en busca de algo mejor, y finalmente, durante unas vacaciones fuimos a Las vegas y nos gustó tanto que nos llevó a plantearnos mudarnos”.

Y así fue como nació Explora Las Vegas, una compañía de tours personalizados o grupos reducidos que se enfoca en público de habla hispana y que cuenta con mucho turismo “local de los estados unidos y de América Latina”, aunque también de España, “pero por el momento apenas nos llegan españoles por la situación actual”, reconoce.

"Los 18 kilómetros de extensión del Boulevard de Las Vegas es algo digno de conocer una vez en la vida"

Cristian, que reconoce echar de menos “a la familia, sobre todo a mis padres y hermano”, sufre la típica morriña patria, aunque deja claro que, en comparación con los parajes de Jerez, “lo de aquí es diferente, pero el desierto de Mojave, por ejemplo, es impresionante”. Eso sí, aclara que “a mí en lo personal no me encanta el juego, y preferiría un tranquilo paseo por la calle Larga, pero no dejan de ser impresionantes los 18 kilómetros de extensión que tiene el Boulevard de Las Vegas” algo, añade, “digno de conocer al menos una vez en la vida”.

Para acabar, este guía jerezano en la diáspora comenta que “alguna vez, antes de pandemia, hemos recibido turistas de Jerez”, aunque actualmente “por las circunstancias, no, pero ojalá pronto se pueda viajar porque es muy gracioso cuando preguntan al guía de dónde es y ver la reacción de sus caras cuando les digo que de Jerez también”.