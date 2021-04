El campo se viste de luto por la muerte de Salvador Pineda

El campo de la provincia se viste de luto por el fallecimiento de Salvador Pineda García a los 65 años de edad, vallense de nacimiento y barqueño de adopción, casado con María del Carmen Martínez y padre de dos hijos, hombre clave del sindicalismo agrario en la provincia al que sus allegados definen como campechano, afable y bondadoso, además de buena persona y de grandes convicciones. Las muestras de condolencia no han dejado de sucederse en las últimas horas, en las que familiares y allegados, muchos de ellos del mundo de la política, el campo y periodistas, han expresado su pesar por la pérdida del que fuera secretario general de Coag-Cádiz durante 16 años, por el que este lunes a las 18 horas se ofrecerá un responso en el tanatorio de Jerez, donde posteriormente será incinerado.

La organización agraria escribía ayer en su cuenta de Twitter: “Lunes muy triste para toda la familia de COAG. Ha fallecido Salvador Pineda, secretario general de Coag-Cadiz durante más de 20 años. Un gran hombre que deja huella en el campo y la sociedad gaditana. Nuestro más sentido pésame para familia y amigos. Descansa en Paz Salvador”.

Miguel Pérez, actual secretario provincial de la organización agraria, ha expresado su hondo pesar por la pérdida de su antecesor en el cargo y, por encima de todo, amigo del que lamentó no haber podido despedirse en condiciones. “Me quedo con que era una muy buena persona, un tío con fundamento, grandes valores y principios muy arraigados, íntegro y honrado. Me quedo con su sonrisa y su afabilidad, pues era muy difícil verlo enfadado. Es un día muy triste para Coag y para el medio rural”.

Tanto Miguel Pérez como Miguel López Sierra, secretario general de Coag-Andalucía, han destacado la contribución de Pineda a la implantación de la organización agraria en la provincia, que convirtió en “la casa de los pequeños y medianos agricultores”. “Protagonista indiscutible del sindicalismo agrario, puso al sector agrario en la picota con su forma de actuar, su buen talante, sus buenas palabras en una labor callada y encomiable con la que logró arreglar muchísimos problemas del campo”, comentó Pérez.

Responsable de la propagación de la organización agraria desde la pequeña oficina con la que empezó en la calle Limones de Jerez a toda la provincia, con presencia en las ocho comarcas y todos los sectores, y tuvo una destacada participación en la configuración regional y estatal de Coag, ha recordado Miguel López Sierra, para quien Salvador Pineda fue un “luchador innato, desde una posición honesta y limpia, además de defensor incansable del interés general del campo. Es muy triste, pero a veces las grandes personas tienen un mal final, pero es una realidad con la que hay que convivir. Se va una persona joven y cuesta, pero hay que asumirlo”.

Visiblemente emocionado y muy compungido, José Antonio Gómez Periñán, ex viceconsejero andaluz de Gobernación, ha recordado que conoció a “mi amigo del alma” cuando accedió al cargo de delegado provincial de Agricultura. “Le dije, me tienes que ayudar y no sólo me ayudó a lidiar con los problemas del campo, sino que me ayudó en todas las demás facetas de mi vida”. “Se me ha ido una parte de mí, alguien muy especial que me ha enseñado mucho”.

Juan Antonio Blanco también conoció a Pineda tras su nombramiento como delegado provincial de Agricultura y, del mismo modo, entabló amistad con el que considera “un referente del sector agrario, además de promotor de las buenas relaciones institucionales en tiempos de dificultad”. Blanco lo define como “una persona íntegra, afable y buena, un hombre de campo, llano y sincero que realizó una gran labor”.

Pineda tenía predilección por la cooperativa de Nuestra Señora de las Virtudes de Conil, cuyo presidente, Bartolo Ramírez, ha manifestado su gran pesar por la pérdida de mi amigo Salvador, persona que ha disfrutado de la vida en todo momento, sobre todo después de contraer la enfermedad". Ramírez ha subrayado su "gran labor en defensa de los intereses y derechos de los agricultores, en particular de la cooperativa, con la que tanto él como Coag se han volcado siempre, algo que no se puede borrar ni olvidar".

Cristóbal Cantos, que compartió con Pineda largos años de lucha sindical por el campo, sólo que el primero como secretario general de Asaja-Cádiz, ha tenido palabras de reconocimiento al trabajo y talante del que fuera su homólogo en Coag, “un hombre de bien y con el que tenía muy buen trato por encima de las discrepancias ideológicas”. Además de muchas batallas del campo, Cantos compartía con Pineda la admiración de este último por su abuelo, Salvador Pineda Pineda, vinculado a Asaja en sus orígenes, “un hombre de campo muy apegado a la labor y gran trabajador” por el que el ahora fallecido “sentía un profundo cariño”.

Salvador Pineda también labró gran amistad con Casto Sánchez, ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jerez que ha dado muestras de su dolor en redes sociales con el siguiente mensaje: “Se fue Salvador Pineda. Grande de corazón. Gran persona amable, de profundas convicciones, inteligente, con extraordinaria sensibilidad. De talante dialogante y el acuerdo por objetivo, fue un activista incansable contra el prejuicio y la discriminación. Conocedor, como nadie, de ese ancho y vasto campo al que tanto amó, supo con solo su voluntad, su tesón, su constancia... y su palabra, trasladarnos una mirada distinta, renovada, alternativa y de gran calado del mundo rural y de sus gentes. Se nos fue... Se fue un gran hombre. Cuánto, cuánto te echamos ya de menos! Allá dónde estés, un fuerte abrazo, amigo!”.

Clara Aguilera, eurodiputada y ex titular de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, a la que Pineda se incorporó en 2008 como asesor, ha lamentado el fallecimiento de "un gran hombre, defensor de los agricultores como secretario provincial de Coag y que también estuvo conmigo en el gabinete de la Consejería de Agricultura".

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, a través de las redes, se ha sumado a las muestras de dolor para expresar que "se nos ha ido Salvador Pineda. Perdemos un gran hombre, en el pleno sentido de la expresión, y un defensor a ultranza de nuestra gente del campo; pero nos quedaremos con su recuerdo y nos fortaleceremos con su memoria. Mi más sincera condolencia para sus seres queridos. DEP".

Del mismo modo, el gobierno local ha mostrado su pesar por la pérdida de "una figura clave en el ámbito sindical y un nombre propio en la defensa de los intereses del campo gaditano. Su lucha siempre ha estado vinculada a dignificar las condiciones de trabajo en la agricultura y la ganadería y, al mismo tiempo, lograr avances para un sector vital para la economía andaluza apostando por la modernización y la innovación". La teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha destacado "su energía, su vitalidad, su compromiso y su enorme conocimiento del mundo rural deben seguir inspirándonos para que Jerez sea punta de lanza agroindustrial garantizando la sostenibilidad y la calidad de vida de las personas de su entorno".

También han trasladado su pésame a la familia responsables políticos y partidos de la oposición en Jerez, caso de Raúl Ruiz-Berdejo (Adelante Jerez), que ha mostrado su conmoción en redes por la "pérdida terrible" de "una persona digna y honesta"; Ganemos Jerez, que ha enviado a través de Twitter su "calor y fuerza" a la familia por la pérdida de una gran persona, entregada al Jerez Rural y a su pueblo, con la confianza de que "podamos seguir recogiendo los frutos de su trabajo durante mucho tiempo"; y el PP de Jerez, que ha escrito en redes: "Triste noticia para terminar la Semana Santa. Nuestro pésame a Carmen y a toda su familia y a Coag desde donde tanto trabajó por agricultores y ganaderos".

Último adiós de los amigos periodistas

Muchos periodistas fueron testigo de sus logros y compartieron muy gratos momentos con Pineda, al que la Asociación de la Prensa de Jerez concedió en 2007 la Pluma de Oro, que reconoce su colaboración para el buen desarrollo de la labor periodística.

Marga Segura, actual responsable de prensa de Coag-Andalucía, da cuenta del sentir de muchos periodistas con su emotivo mensaje en redes: “No me salen las palabras ante tu adiós, amigo... Esta vez no encuentro a tu Heminway, Salvador, sólo tengo un fuerte sentimiento de pena y, a la vez, de gratitud hacia ti. Siempre. Me emocionan y suscribo las sentidas y bonitas palabras que te están dedicando amigos y compañeros. Es lo que tiene ser grande en todos los sentidos. Te has ido muy pronto... Descansa en Paz”.

Javier Benítez, director provincial de Canal Sur, fue de los primeros en hacerse eco de la triste noticia en las redes, en las que expresa su pesar por la pérdida del histórico dirigente de Coag, “un gran hombre y una muy buena persona. Bondadoso, inteligente, amante del campo, divertido... Qué pena. No te olvidaremos nunca”.

Desde Canal Sur Andalucía, Fernando García también ha mostrado su dolor ante la repentina pérdida de Salvado Pineda: "Era buena gente y eso se puede decir de muy pocos. Gracias por tu trato y tu disponibilidad permanente"; mientras que el también periodista Pepe Contreras ha escrito: "Qué profunda pena siento al conocer el fallecimiento de mi amigo Salvador Pineda con quién he compartido tantos momentos agradables en el ejercicio de mi profesión y fuera de ella, mi sentido pésame a su familia y amigos".