El Campus de Jerez acogerá la I Jornada ‘Ciencias Penales, Franquismo y Memoria Democrática’

La UCA celebra en el Campus de Jerez la I Jornada ‘Ciencias Penales, Franquismo y Memoria Democrática’

El Campus de La Asunción de la UCA en Jerez celebrará el próximo 24 de marzo la I Jornada Ciencias Penales, Franquismo y Memoria Democrática, una iniciativa académica que tendrá lugar en el salón de grados izquierdo del Campus jerezano y que reunirá a especialistas del ámbito jurídico y criminológico para reflexionar sobre las implicaciones penales del pasado dictatorial y los desafíos actuales en materia de memoria democrática.

La actividad está dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado, investigadores, asociaciones memorialistas y a la sociedad interesada en esta temática.

La jornada está organizada por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Cádiz), el Grupo de Investigación SEJ-378 y la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, con la colaboración del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal.

Además, cuenta con financiación del proyecto 173-MD-2024 del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El encuentro pretende abrir un espacio de diálogo académico sobre el papel de las ciencias penales en el análisis del franquismo, así como en la construcción de políticas públicas de memoria y reparación.

El programa comenzará a las 10.00 horas con la presentación institucional de la jornada.

A continuación, el profesor Juan Pablo Albán, relator de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas y presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, impartirá la conferencia titulada Desapariciones del pasado, obligaciones del presente: el rol del Comité contra la Desaparición Forzada más allá de los límites ratione temporis.

Su intervención abordará las responsabilidades internacionales de los Estados frente a las desapariciones forzadas vinculadas a contextos históricos de represión.

Tras una pausa, el catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Juan María Terradillos, ofrecerá la conferencia Memoria Democrática: reconocimiento, reparación, Universidad, centrada en el papel de las instituciones académicas en el estudio del pasado y en la difusión de valores democráticos a partir del análisis crítico de la dictadura franquista.

Por la tarde se celebrarán dos mesas redondas que profundizarán en distintas dimensiones jurídicas y sociales de la represión y la memoria histórica. La primera de ellas, moderada por la profesora Mariana Solari, contará con las intervenciones de los profesores Luis Ramón Ruiz, Gloria González, Manuel Luis Ruiz y Alejandra Pastrana.

Sus exposiciones abordarán cuestiones como la relación entre memoria histórica, transición política y fuerzas policiales, el sistema tutelar franquista y sus centros de reeducación de menores, la incautación de bienes durante la Guerra Civil y la dictadura, así como la represión del denominado terrorismo en el régimen franquista.

La segunda mesa redonda, moderada por la profesora Gloria González, analizará otras perspectivas relacionadas con la criminalización social y la legislación penal en diferentes etapas históricas.

Participarán Mariana Solari, Cristian Sánchez y Noelia Valenzuela, quienes reflexionarán sobre la criminalización de las mujeres entre finales del siglo XIX y el franquismo, la regulación y aplicación de la pena de muerte durante la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura, y las normas morales y sociales que condicionaron la vida afectiva y sexual durante el régimen.

La jornada concluirá a las 19.10 horas con el cierre institucional. Las personas inscritas recibirán un certificado de asistencia. Con esta iniciativa, la Universidad de Cádiz refuerza su compromiso con el estudio interdisciplinar del pasado reciente y con la promoción de la memoria democrática desde el ámbito universitario, fomentando la investigación, el debate académico y la transferencia de conocimiento a la sociedad.