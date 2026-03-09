José Antonio Rueda, Jorge Lorenzo, Jesús Ruiz Ferreiro y Juan Antonio Lladós, Premios del Motor Ciudad de Jerez 2026

El jurado de los VIII Premios del Motor Ciudad de Jerez ha anunciado los nombres de los galardonados en la edición de 2026, que este año reconocen a los pilotos José Antonio Rueda y Jorge Lorenzo, el empresario Jesús Ruiz Ferreiro y al periodista Juan Antonio Lladós por su contribución al mundo del motor y su vinculación con el Circuito de Jerez.

El campeón del mundo en Moto3 en 2025, José Antonio Rueda Ruiz ha recibido el premio a los méritos deportivos, culturales o empresariales relacionados con el mundo del motor durante el último año. Por su parte, el pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo ha sido distinguido con el premio a la trayectoria vinculada al motociclismo.

El jurado también reconoce al empresario Jesús Ruiz Ferreiro con el premio a las aportaciones individuales o colectivas al mundo del motor en la ciudad y a la contribución al prestigio del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Mientras, el premio honorífico, destinado a destacar la labor de difusión y proyección de las actividades del motor a nivel local, nacional e internacional, ha recaído en el periodista Juan Antonio Lladós.

El teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, en nombre del jurado, ha comunicado a los premiados su designación como ganadores de los VIII Premios del Motor Ciudad de Jerez, cuya entrega está prevista para el jueves 23 de abril, víspera del Gran Premio de España de Moto GP, que se celebrará del 24 al 26 de abril en el circuito jerezano.

El jurado ha destacado el vínculo de los premiados con el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y a la ciudad. Asimismo, ha subrayado los mérito deportivos de Jorge Lorenzo, que da nombre a una curva del trazado jerezano, y José Antonio Rueda, que ha hecho historia en 2025 al convertirse en el primer piloto andaluz en proclamarse campeón del mundo en Moto3.

Sobre Juan Antonio Lladó, el jurado ha valorado su larga trayectoria como periodista deportivo dando cobertura al Mundial de Moto GP desde el año 1987 en la Agencia EFE. En cuanto a Jesús Ruiz Ferreiro, ha destacado su extensa trayectoria profesional empresarial en el sector d e la automoción y su apuesta por desarrollar su actividad en Jerez.

El jurado está presidido por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y lo integran Francisco Javier Peláez, vicepresidente de Cirjesa; Cayetano Gómez Villagrán, director-gerente del Circuito de Jerez-Ángel Nieto; los miembros del Consejo Local del Motor José Hermosín, Ildefonso Sánchez, Dolores Rosado, Óscar Vázquez y Francisco Javier Galán Ibáñez; el periodista y escritor, Jesús Benítez; el ex piloto y periodista, Jaime Alguersuari; el periodista deportivo, Oscar Langa; el fundador de Racing Engineering (escudería de automovilismo española), Alfonso de Orleans-Borbón; y Félix Moreno, presidente de la Asociación de Reparadores de Automóviles de la Provincia de Cádiz (Asoreca).