Casi tres años esperando una reconstrucción mamaria

Eva lleva casi tres años esperando recuperar su vida. Una noche de 2018, viendo con su hermana un programa de televisión en el que explicaban cómo palparse las mamas para detectar bultos, le dijo a su familiar: “Pues yo tengo muchos bultos, mira ahora mismo noto uno aquí”. Su hermana, médico de familia, le palpó el pecho y supo en ese mismo momento que debía ponerse en contacto con su médico. Tras una mamografía, el diagnóstico de cáncer llegó a la vida de Eva.

Tras un largo camino de tratamiento (tanto quimioterapia como radioterapia) y la operación, en la que tuvieron que extirparle la mama, Eva solicitó hacerse las pruebas para su reconstrucción con colgajo DIEP. Desde febrero de 2020 está ‘oficialmente’ en la lista de espera para la intervención, aunque en realidad debía aparecer su nombre desde finales de octubre de 2019. Por “un error” (reconocido además por una doctora) no entró en la lista en aquel momento, retrasando aún más su paso por el quirófano.

“Cuando me citó el doctor en Cádiz me dijo que sólo hacía él la intervención en la provincia y que además sólo hacía una al mes. En este tiempo, este médico ha tenido un permiso de paternidad y nadie lo ha sustituido. Así que el tiempo pasa y pasa”, declara Eva.

La paciente reconoce que “a nivel personal es muy duro. Pasé toda la enfermedad al poco de llegar a Jerez (es asturiana) y aún no he podido dar el paso final de volver a reconocerme, porque no me siento completa”. “Además es muy frustrante ir al hospital, preguntar y que nadie te diga nada. ¿Cómo puede ser que sólo un médico sepa hacer esta operación y sólo se pueda hacer una al mes? Con que haya sólo 12 personas por delante, algo nada descabellado, ya es un año de espera... Es muy duro”, subraya Eva.

No es el único caso. A Isabel le detectaron cáncer de mama en 2019 con 55 años. Notó un pequeño bulto cerca de la axila y aunque en un primer momento su ginecólogo le dijo que “no me preocupara, que era hormonal y se reabsorbería, cada vez crecía más”.

Como el bulto no desaparecía, más bien todo lo contrario, Isabel fue a su doctora de cabecera que le mandó una mamografía y ya salió: “Me dieron primero quimioterapia para reducir la masa y luego me operaron. Me quitaron la mama en diciembre de 2019. Llevo en la lista de espera para la reconstrucción desde el 14 de diciembre de 2020”.

“Esta reconstrucción ni todo el mundo la quiere ni todo el mundo es apto. Pasamos varias pruebas y no es ningún antojo, no es una operación por estética, sino por salud”, remarca Isabel. Cuando se vio con el médico que la debe operar, el sanitario ya la avisó de que “la espera en aquel momento era de un año. He puesto una reclamación en Cádiz y me llamaron diciendo que lo evaluarían. Hasta el día de hoy... Es desesperante, hay momentos muy duros porque parece que nunca se va a terminar”.

Desde la Asociación de Mujeres Masectomizadas de Jerez (AMMA), su presidenta, María José López, denuncia estos importantes retrasos en Cádiz. “Hay acusadas demoras en los plazos. Ya hemos trasladado este problema a la delegada de Sanidad y ella lo sabe... Nos dijeron que se estaban formando a residentes, porque al parecer sólo hay un cirujano en la provincia (en el hospital Puerta del Mar) que hace esta especialidad. Pero nada”, declara López.

La presidenta de AMMA reconoce que la larga lista de espera no ha sido una cuestión de un día para otro, “sino que ya con el anterior gobierno andaluz había mucho retraso y no se cumplían con los plazos de garantía. La cosa es que hoy por hoy todo sigue igual”.

La asociación y afectadas por los retrasos en esta intervención mantuvieron una reunión con el Hospital de Jerez el pasado invierno para trasladar la problemática. “Nos dijeron que informarían a Cádiz de esta situación y a día de hoy tampoco no sabemos nada. No sabemos si se ha hecho algo tras este encuentro”, declara López. “No culpamos en ningún caso al cirujano, que si ha estado de permiso y vacaciones es un derecho suyo. Pero entendemos que algo se debe hacer para evitar estas esperas tan largas”.

“No sabemos cómo de complejo puede ser la situación. Sabemos que el colgajo DIEP es una operación muy compleja (puede durar hasta diez horas), pero con esta reconstrucción te evitas tener las prótesis”, explica la presidenta de AMMA.

La reconstrucción mamaria con colgajo DIEP es la evolución de la intervención conocida como TRAM, en la que se toma también piel y grasa del abdomen, pero sacrificando total o parcialmente el músculo recto abdominal, que actúa como proveedor de la irrigación de esa piel y grasa.

No todas las pacientes de cáncer de mama son aptas para esta intervención y deben pasar una serie de pruebas hasta que el comité médico la inscriban en la lista.