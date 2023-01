La nueva canción que dedica Shakira a Piqué inspira miles de memes y comentarios

Primero fueron 'Te felicito' y después 'Monotonía'. Hasta ahí ninguna novedad. A lo largo de su trayectoria artística, Shakira ha narrado sus experiencias personales y sentimentales en sus canciones.

Tras la traumática ruptura con el ya ex futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué, no ha sido diferente. Comenzaron con un comunicado conjunto en el cual informaban a los medios sobre la separación. Sin embargo, atendiendo a las letras de la de Barranquilla, la relación actual entre el futbolista, Clara Chía, actual pareja de Piqué, y Shakira no es precisamente cordial.

El último tema, más que explícito, ataca directamente a Gerard Piqué al que acusa de no estar a la altura. Además, de entonar otros aspectos personales en referencia a dejarle a su suegra como vecina.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"

Por otra parte, Shakira también se posiciona en el tema ‘BZRP Music Session #53’ muy por encima de Chía con comparaciones muy cómicos.

"Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena".

Todo esto, como era de esperar, ha superado cualquier buen pronóstico en cuanto a visualizaciones. En el perfil de Youtube de Shakira casi 35 millones de visualizaciones a las 19:00, hora peninsular.

Por supuesto, está siendo comentado en las diferentes redes sociales por las marcas mencionadas, por otros artistas, y ha sido carne de meme. Estos son sólo algunos ejemplos.