Jerez 2031: una ciudad de ‘10’, con diez para el día 10

Burgos, Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries, Toledo y Jerez de la Frontera afrontan la primera criba en la carrera para ser Capital Cultural de Europa en 2031, primera fase de selección que tendrá lugar esta semana en Madrid y que constará de un examen ante un comité de diez expertos internacionales, designados por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura, y dos expertos españoles nombrados por el Ministerio de Cultura. Posteriormente, ese comité elevará un informe consensuado a la Comisión Europea y al propio Ministerio para aprobar la lista definitiva de candidatas.

Las ciudades que queden preseleccionadas deberán revisar y completar su candidatura conforme a las recomendaciones recibidas, podrán recibir visitas del comité y volverán a ser escuchadas antes de una decisión definitiva a finales de año.

De esta primera criba saldrá la lista de ciudades finalistas, parece que no más de tres o cuatro y ahí espera estar Jerez, convencida del potencial de su candidatura y de la fortaleza de sus virtudes y que ha preparado a conciencia la defensa de su candidatura potenciando el proyecto cultural, la dimensión europea de la propuesta, la implicación ciudadana y la capacidad organizativa, la contribución de la estrategia a largo plazo y la dimensión europea.

“Tenemos una gran responsabilidad por delante, pero también mucha ilusión ante esta defensa, que haremos sin miedo y conscientes de que nuestra candidatura es muy completa y que responde a la fase con la que ha sido convocada. Un bid book que recoge sobre todo el sentir de la gente de la cultura, que se ha hecho de abajo arriba, es decir, con una participación plena. Un trabajo de candidatura que ya trae muchos puntos superados, no sólo hemos trabajado en Jerez con los agentes culturales de la ciudad sino también con los de la provincia, sus distintos ayuntamientos, así como internacionalmente con el hermanamiento de Victoria (Malta), la otra ciudad que será Capital de la Cultura en 2031”, explicaba María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, esta semana en la presentación del equipo que defenderá la candidatura ante el comité de expertos.

El contenido del bid book es lo que se evalúa en esta fase y en el de Jerez han participado más de 100 entidades, aunque no se han querido dar más detalles -ninguna ciudad aspirante lo ha hecho- del libro de la candidatura para evitar dar pistas a los rivales, de ahí la discreción con la que las ciudades han venido trabajando y preparando esta semana decisiva tal y como explicaba Miguel Ballesteros, director de la asistencia técnica de Daleph, en la presentación del equipo jerezano: “Hay cosas que no se pueden desvelar aún porque todos los candidatos nos estamos mirando”.

Ballesteros destacó que las candidaturas “se ganan por la propuesta de futuro, no de pasado. Y ahí es donde debemos estar”. En efecto, además de implicar a la ciudadanía, Jerez 2031 se ha movido y mueve “por la inquietud de mejorar, de construir entre todos una sociedad más fuerte y con cimientos en los valores que permitieron edificar el proyecto europeo común”, todo englobado en “una sociedad que mira al futuro con responsabilidad y que sitúa a la cultura en el mascarón de proa de este gran proyecto de transformación colectiva”.

Convivencia, inclusión, diversidad y culturas son las cuatro patas de la mesa que sirve Jerez, “una ciudad cruce de caminos, mezcla de civilizaciones y con un enorme patrimonio material e inmaterial que nos habla de convivencia, inclusión y diversidad”, una ciudad hermanada con sus vecinos, “una candidatura que une a toda una provincia y que asume el desafío de transformar Europa desde la periferia, con toda la fuerza del sur, con todo el impulso de una cultura milenaria que proyectamos hacia el futuro”.

Argumentos, datos y propuestas en el 'bid book' de Jerez El libro de la candidatura o bid book de Jerez recoge las aportaciones de un proceso participativo que ha ido enriqueciendo tanto el propósito como el programa cultural y que pone su acento en el potencial de la cultura de Jerez y de la provincia para transformar desde el sur la sociedad europea, promoviendo los valores de diversidad, inclusión y participación. De este modo, la candidatura de Jerez aporta argumentos, datos y propuestas sólidas a las distintas preguntas planteadas sobre la contribución de la candidatura a la estrategia cultural a largo plazo de la ciudad con impactos duraderos cuyo legado trascienda el año ECoC; la dimensión europea y el reflejo en su programa de la diversidad cultural y del fomento del diálogo y la cooperación con artistas, instituciones y ciudades; el contenido cultural y artístico (a través de narrativas, ejes conceptuales y proyectos que integran tradición con creación contemporánea e innovación artística y que prevén mejorar la capacitación de todos los sectores culturales implicados); la capacidad de ejecución del programa cultural; el alcance y participación a través de la implicación de públicos locales, regionales, nacionales e internacionales y de la garantía de acceso a públicos no habituales (jóvenes, mayores, minorías y colectivos vulnerables) mediante programas participativos y de formación; y por último, la gestión y financiación mediante la concreción de la estructura de gobernanza, el desglose presupuestario, las fuentes de financiación que garantizan la viabilidad del programa cultural propuesto y la propuesta de un sistema de seguimiento para medir impactos y logros. La ciudad de Jerez ha llegado a este punto con una candidatura construida de abajo arriba, fruto de la participación ciudadana y de las aportaciones de decenas de agentes culturales, educativos y patrimoniales de toda la provincia. Se trata, por tanto, de una candidatura provincial, que cuenta con el apoyo unánime de todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia y que se sustenta sobre el vivo, genuino, auténtico e inclusivo patrimonio cultural de la ciudad de Jerez. Un referente en el mundo y en Europa de cultura popular y participativa que dialoga con la tradición, la innovación, el futuro y la diversidad.

Así, Jerez 2031 “ha servido ya para despertar el sentimiento de provincia y el espíritu de territorio y fortalecer el sentimiento de territorio sur”, marcando “un antes y después en la manera de trabajar en la provincia porque tenemos que aprender a trabajar juntos en lo que podamos para mejorar la vida de las personas” en una provincia que históricamente ha sido “puerta de otros continentes” y capaz de “absorber lo mejor de otras culturas”.

Y dentro de esa contribución a la estrategia a largo plazo, la candidatura Jerez 2031 tiene la aspiración de “promover un legado creativo, reflexivo y crítico que ayude, sobre todo a los más jóvenes, a encontrar oportunidades en una Europa que necesita del debate cultural para hacerse fuerte ante el futuro”.

La presentación de Jerez será el martes 10 de marzo, tras Granada y antes de Las Palmas. La hora de inicio será a las 11:30 y culminará a las 13:20 tras someterse a un turno de 38 preguntas por parte del comité, divididas en seis capítulos o áreas temáticas principales, siguiendo las directrices de la convocatoria: contribución a la estrategia a largo plazo, dimensión europea, contenido cultural y artístico, capacidad de ejecución, alcance y participación y gestión y logística.

Y diez personas defenderán el día 10 a Jerez, una ciudad de '10':

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera Antonio de la Torre ‘Layto’, joven rapero y creador de contenidos culturales Antonio González, responsable de estrategia de #Jerez2031 Lana Gungic, responsable de dimensión europea de #Jerez2031 Fredes Insa, directora de la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa Rosario López, directora de Acción Cultural y Gestión de Proyectos de la Fundación Montenmedio Contemporánea Antonio Mariscal, presidente del Consejo Social de Jerez y del Clúster Turístico Destino Jerez Miriam Morales, directora-gerente de la Fundación Andrés de Ribera Fabián Daniel Sánchez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana y líder del proyecto ‘Itinerarios Europeos del Patrimonio Cultural Gitano’ Ramiro Villapadierna, responsable de programa cultural de #Jerez2031

Durante el acto de defensa de la candidatura, el equipo deberá subrayar “la plena sintonía” del programa cultural con la Europa de los valores, su dimensión internacional con socios en los cinco continentes y su capacidad para favorecer la capacitación de los sectores culturales, educativos y patrimoniales de la provincia. Asimismo, se destacará el alcance de los más de 30 proyectos culturales incluidos en el bid book, la capacidad organizativa de Jerez para grandes eventos internacionales, la hoja de ruta y la gobernanza activada con la creación del Consejo Rector y la Oficina Técnica, el valor de la participación ciudadana, la proyección del legado más allá de 2031 y la garantía de una financiación estable por parte de todas las instituciones implicadas.