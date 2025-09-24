La candidatura de Jerez a Capital de la Gastronomía 2026, presentada en Madrid

Antonio Real, teniente de alcaldesa y delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, ha entregado este miércoles en Madrid el dossier de la candidatura de Jerez a Capital Española de la Gastronomía 2026 a Pedro Palacios, director de la Oficina ‘Capital Española de la Gastronomía’. El dossier, presentado el martes a los grupos de la oposición y en la Mesa del Turismo, bajo el lema ‘Come, Bebe, Ama Jerez’ se basa en cuatro líneas estratégicas que abarcan el Legado y Tradición de nuestra cocina, la Cooperación e Intercambio, la Sostenibilidad y el Talento y los Oficios de la Gastronomía. La decisión del jurado se conocerá el 17 de octubre.