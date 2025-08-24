Cante y baile de Jerez para la 58 edición de la Fiesta de la Bulería

Con pleno protagonismo jerezano, la 58 edición de la Fiesta de la Bulería se celebró ayer en González Byass. Por tercer año consecutivo, el patio de la Tonelería de la bodega sirvió de escenario para esta cita histórica del flamenco de la ciudad, que congregó sobre el escenario a Capullo de Jerez, Diego Carrasco, Dolores Agujetas, Antonio Malena y María del Mar Moreno, como artista invitada.

El público disfrutó del cante más tradicional de Dolores Agujetas, del desparpajo de Capullo de Jerez y Diego Carrasco, siempre animados, y de las tablas del Malena y María del Mar, una pareja artística que domina como nadie el escenario.