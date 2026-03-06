Cáritas celebra el XXVI Encuentro Diocesano de Mujer con el lema 'Corazones en alianza'

La brecha de género es profunda en los hogares monoparentales y mucho más si la sustentadora principal es una mujer migrante. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, el 44,4% de las familias monoparentales encabezadas por una mujer están en exclusión social en España, casi el doble que las sustentadas por hombres (26,8%).

Esta falta de igualdad entre hombres y mujeres mueve a Cáritas a visibilizar y denunciar, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres que acompaña. En los distintos programas de Cáritas a nivel nacional, las mujeres representan el 65% de las personas atendidas. El perfil predominante es el de mujeres mayores de 45 años, con estudios básicos y, cada vez más, mujeres migrantes.

Durante 2025, la mayoría de las personas acompañadas fueron madres solas sustentadoras de hogares enteros con pocos recursos; mujeres migrantes expuestas a empleos extremadamente precarios y a dificultades para regularizar su situación; mujeres mayores con pensiones insuficientes y redes de apoyo debilitadas y mujeres en zonas rurales con menor acceso a servicios esenciales.

En todas ellas se repiten patrones muy claros: dificultad para acceder o mantener una vivienda estable; obstáculos para el acceso a un empleo digno y compatible con los cuidados; sobrecarga mental y física por asumir en solitario los cuidados y la economía del hogar y procesos administrativos lentos que complican aún más su salida de la pobreza.

Pese a la reducción general del desempleo, la brecha de género persiste. En 2025, el paro femenino fue del 11,24% frente al 8,76% de los hombres, y las mujeres siguieron cobrando un 16% menos. A ello se suma la alta parcialidad involuntaria (las mujeres representan el 72% de los contratos a tiempo parcial), la carga desproporcionada de los cuidados, la segregación laboral (horizontal y vertical), la brecha digital y la alta presencia de mujeres en la economía sumergida, especialmente en empleos como hogar, cuidados o limpieza.

Ante esta realidad, Cáritas reivindica el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, con trabajos dignos y sin discriminación de género. Se exige la formalización del empleo en sectores precarizados como el doméstico, agrícola y de servicios, así como la eliminación de barreras administrativas para las mujeres migrantes, garantizando permisos de residencia y trabajo justos. También se demanda el reconocimiento social y mejores condiciones laborales para trabajos esenciales desempeñados mayoritariamente por mujeres.

A nivel Diocesano

Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, en su objetivo de seguir ofreciendo oportunidades a las mujeres en situación de vulnerabilidad, desarrolla desde 1997 un programa de promoción de la mujer denominado 'Juntas Avanzamos'. Desde entonces, se les ofrece a las mujeres un espacio educativo que les ayuda a romper el aislamiento en el que viven y que les permite desarrollar sus capacidades y potencialidades tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral y relacional.

Según la última memoria, nuestro trabajo con este colectivo se dirigió a un total de 211 mujeres. Actualmente se cuenta con seis grupos de talleres ubicados en Sanlúcar, El Portal y Jerez, en los que se promueve el bienestar emocional, social y cultural de las participantes, fortaleciendo su conexión y participación en la sociedad, así como su desarrollo personal. No sólo es fundamental atender sus necesidades básicas y primarias, sino también promover y trabajar por alcanzar su bienestar integral.

Como ya es tradición, se ha celebrado el XXVI Encuentro Diocesano de la Mujer dirigido a todas las mujeres que participan en los programas de Cáritas Diocesana. En esta ocasión, en el marco del Año Jubilar, esta iniciativa lleva como lema 'Corazones en alianza' y se ha centrado en promover un espacio de encuentro y convivencia para mujeres en situación de exclusión social que, desde la perspectiva de la sororidad y la fe, fortalezca su autoestima, su red de apoyo mutuo y su reconocimiento como sujetos de pleno derecho y sabiduría.