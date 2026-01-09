Cáritas Jerez abre las puertas de su nueva 'casa'

Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez cuenta con una nueva sede en Jerez gracias a la cesión de un edificio por parte de la Orden de los Franciscanos. Este viernes ha tenido lugar la inauguración y bendición de estas nuevas instalaciones que se encuentran en calle Corredera. En este renovado espacio de trabajo, la entidad aglutina las diferentes áreas de su intervención que antes se encontraban en diferentes puntos de la ciudad.

En este acto han intervenido monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez, junto a la alcaldesa María José García-Pelayo, así como Jesús Pérez Mayo, vicepresidente de Cáritas Española, y Eugenio Sánchez Salas, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez.

Monseñor José Rico ha hecho hincapié en la fortaleza y la eficacia lograda al unir las sedes dispersas de Cáritas en Jerez y ha explicado que “queremos que esta casa siga teniendo la orientación de las últimas décadas, que la forma de trabajar tenga este estilo Franciscano porque para atender a los pobres hay que hacerse pobre”. "Dios quiera que desde aquí el Señor nos dé luz, inteligencia, recursos y capacidad para atender las necesidades de muchos que se acercan a Cáritas", ha añadido.

García-Pelayo ha puesto en valor la labor de la entidad y les ha felicitado por seguir mejorando para que “las personas puedan vivir con dignidad”, al tiempo que ha agradecido la cesión de este espacio a la Orden porque de este modo “este edificio ha pasado de ser la casa de Dios para ser la casa de las personas que trabajan para hacer la obra de Dios en la tierra”. "Sabemos que todo lo que se haga por mejorar Jerez significa mejorar la vida de la gente. Una ciudad en la que las personas no viven en unas condiciones dignas es una ciudad que aunque aparenta crecer, realmente no crece porque lo importante son las almas, lo importante son las personas. Somos conscientes de ello y por eso compartimos con vosotros vuestro compromiso de trabajar por mejorar la vida de la gente", ha remarcado la alcaldesa.

Por su parte, Jesús Pérez ha dado la enhorabuena a la Diocesana por este cambio y ha agradecido el compromiso “porque como dice el informe FOESSA, hay una parte de nuestros vecinos que siguen sin mejorar su vida y ahí está siempre Cáritas dando esperanza. Os doy las gracias por ese compromiso y espero que esta nueva casa sea tan provechosa como las que habéis tenido hasta ahora ”. Asimismo, Eugenio Sánchez ha mostrado su alegría e ilusión por la nueva sede y ha tenido palabras de agradecimiento para la Orden Franciscana y todos los que lo han hecho posible, ya que “gracias a la posibilidad de estar todos juntos, el trabajo es de manera más coordinada y nos permite dar mayor servicio en favor de las personas desfavorecidas". "Creo que este edificio nos estaba esperando. Desde la primera vez que hablé con el Superior de los Franciscanos, con Juanjo, hubo completa sintonía y realmente supimos desde el primer día que iba a ser aquí. Estamos muy contentos", ha subrayado Sánchez.

En esta jornada, además de presentar a las personas asistentes las nuevas instalaciones en las que la entidad desarrolla su labor, el prelado asidonense ha bendecido esta nueva sede que se ha traslado a este punto tan céntrico de la ciudad y en la que se ubican las áreas de Dirección, Administración y Gestión, Comunicación, Empleo, Acompañamiento de las Cáritas parroquiales, así como Empresas con corazón, Programas y Formación y Voluntariado. De este modo, se han reunido en este espacio diferentes departamentos, logrando unificar la intervención de la entidad en la Diócesis y mejorando la coordinación y gestión.