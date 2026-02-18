Cáritas Diocesana atiende aún a más de 60 damnificados por las inundaciones en Jerez

El obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Rico Pavés, acompañado por sus vicarios episcopales, ha visitado este miércoles la Casa del Santo Ángel, situada en la barriada de El Portal, en Jerez. Allí ha podido conocer de primera mano la realidad vivida durante estos días por las personas acogidas y el trabajo desarrollado por Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

Durante la visita, el prelado pudo dialogar con voluntarios y responsables de Cáritas Diocesana, así como con algunas de las personas alojadas en este recurso que permanece abierto desde el pasado 28 de enero. Actualmente, más de veinte personas continúan pernoctando en las instalaciones al no poder regresar a sus viviendas, mientras entre cincuenta y sesenta personas reciben diariamente manutención en este espacio habilitado para la atención inmediata.

La Casa del Santo Ángel cuenta con camas, cocina industrial, duchas y aseos, además de la entrega de ropa y calzado para quienes perdieron sus pertenencias. Junto a la atención material, Cáritas ofrece escucha y acompañamiento emocional a las familias afectadas.

La intervención de la entidad se extiende a distintas localidades de la diócesis, entre ellas la zona rural de Jerez, Arcos de la Frontera, Ubrique o Grazalema, coordinándose con administraciones públicas y voluntariado parroquial para dar respuesta a las necesidades surgidas tras las inundaciones. Solo en la barriada de El Portal se han detectado más de un centenar de viviendas afectadas, mientras en Arcos se trabaja actualmente con decenas de domicilios dañados.

Cáritas Diocesana mantiene además abierta una campaña de emergencia para canalizar la ayuda. Las personas que deseen colaborar pueden realizar aportaciones mediante transferencia bancaria en la cuenta Cajasur ES88 0237 4456 4091 6715 9240, a través de la web caritas.es/jerez/emergencias/inundaciones-en-la-diocesis-de-asidonia-jerez/ o por Bizum al 00315, indicando el concepto Inundaciones.