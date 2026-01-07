Cáritas Diocesana y Bonsante Jerez entregan regalos de Reyes a familias necesitadas
La iniciativa, cursada a través de Cáritas Joven, ha servido para ayudar a muchas personas que viven situaciones de vulnerabilidad
Bomberos de Jerez participan en el complejo rescate de una persona en el canal de la 'Carretera del Plástico'
Las iniciativas solidarias durante esta pasada Navidad han sido una constante en Jerez, sobre todo por parte de empresas y entidades dispuestas a colaborar con los más necesitados. Una de ellas ha sido la Parafarmacia Bonsante que ha colaborado con Cáritas Diocesana de Jerez, a través de Cáritas Joven, para hacer realidad los deseos de los niños y niñas atendidos por la entidad. La acción se ha materializado en la entrega de los regalos que los propios menores habían pedido en sus cartas a los Reyes Magos de Oriente, convirtiendo palabras escritas con ilusión en presentes reales.
Gracias a esta iniciativa, muchos pequeños podrán vivir estas fechas con la emoción intacta y con la certeza de que alguien ha escuchado sus sueños. Más allá de los regalos, la acción busca mantener viva la magia de la Navidad y ofrecer un mensaje de apoyo a las familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
Desde la Parafarmacia Bonsante han querido subrayar su compromiso con las causas sociales y con el bienestar de la comunidad local, participando de forma activa en una campaña que pone el foco en quienes más lo necesitan.
La entidad ha agradecido expresamente la labor que desarrollan Cáritas Diocesana de Jerez y Cáritas Joven a lo largo de todo el año, así como la oportunidad de formar parte de una iniciativa tan especial, donde la solidaridad se convierte en ilusión compartida.
También te puede interesar
Lo último
Mujer y Salud
María José Sánchez Pérez
Alcohol y cáncer de mama, el riesgo del que no queremos hablar