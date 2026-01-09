Recta final para la 'nueva' plaza del Mercado de Jerez

Cuenta atrás para la inauguración de la plaza del Mercado tras 21 meses cerrada. Las obras en el emblemático enclave comenzaron en abril de 2024 (el acta de replanteo se firmó el 4 de abril de 2024) y debían finalizar a principios de junio de 2025 (14 meses), sin embargo, la empresa adjudicataria solicitó una ampliación de siete meses. Desde el Ayuntamiento confirman que las obras van en plazo, que esta semana acabarán los trabajos y sólo quedará pendiente la recepción de obra. Por lo que antes de final de mes, la plaza del Mercado recuperará la normalidad.

En el documento de solicitud presentado al Ayuntamiento el 8 de mayo, la empresa Trafisa Construcción y Medioambiente, S.A citaba como principal contratiempo para la petición de la prórroga “las condiciones meteorológicas adversas que se han registrado en el transcurso de la obra, en especial las sufridas los pasados meses de octubre y noviembre de 2024 así como en marzo de 2025”, que han provocado, según aseguraba la empresa, “retrasos de ejecución en la obra que imposibilitan su terminación para la fecha prevista”, y que incluso “han requerido de trabajos de reparaciones para poder continuar”.

En su solicitud, Trafisa argumentaba la necesidad de que se le concediese una prórroga de siete meses y cuatro días para culminar esta actuación, ante la imposibilidad de hacerlo en los plazos establecidos, debido, principalmente, a los retrasos provocados por una serie de “circunstancias excepcionales e imprevisibles”.

La delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, explicó que el acuerdo de junta de gobierno local para la ampliación del plazo se basó en los informes emitidos tanto por el Servicio de Contratación, que consideraba esta ampliación ajustada a derecho, como por la Dirección Facultativa de las obras, “que, tras analizar las incidencias de la demora expuestas de forma razonada en el escrito de solicitud, considera igualmente oportuna esta ampliación, y añade que ésta se debe única y exclusivamente a las citadas causas, y por tanto, no son imputables a la empresa contratista”.

Por otro lado, la contratista explicó en su escrito de solicitud que la Semana Santa también había afectado al ritmo de las obras debido principalmente a la necesidad de modificar los espacios de trabajo y habilitar provisionalmente zonas con motivo de esta celebración.

Igualmente, se hizo constar también como motivo que ha imposibilitado la terminación de las obras en la fecha prevista “la modificación de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las compañías que las regulan, así como las interferencias con otras obras colindantes”.

Cabe recordar que estas obras están financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por importe de 1.403.444,41 euros y tienen como objeto renovar las infraestructuras viarias y de servicio de este entorno y reconfigurar toda la superficie de la plaza mediante un diseño de plataforma única.

Esta actuación, que fue presentada en la Mesa del Centro Histórico, donde se acordaron mejoras respecto a la propuesta inicial en materia de plazas de aparcamientos -que se amplían de las 11 previstas en un principio a 31-, tiene como objeto renovar las infraestructuras viarias y de servicio de este entorno y reconfigurar toda la superficie de la plaza mediante un diseño de plataforma única, creando nuevos recorridos peatonales, así como diversos espacios de convivencia más atractivos y funcionales que contribuyan a una mejor ordenación del tráfico rodado y mejoren la accesibilidad y las conexiones entre los distintos viales que confluyen en ella.

En total, se actúa sobre una superficie de 3.823 metros cuadrados que abarca, además, las embocaduras de las calles San Mateo, Alegría, Cordobeses, Justicia, Liebre, Cabezas, San Blas y Ceniza.

Esta puesta a punto de la plaza del Mercado se une a un renovado Palacio Riquelme, que abrió sus puertas en verano tras finalizar las obras de la I fase de rehabilitación, financiada por la Diputación Provincial con algo más de 700.000 euros.