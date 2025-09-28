Carlos Granados: "El Villamarta está hoy más abierto a la ciudad"

Carlos Granados Dueñas (San Fernando, 1988) afronta su segundo año como director del Villamarta y gerente de Fundarte con la ilusión puesta en la apertura del Teatro a nuevos públicos, a través de la próxima temporada, que se inicia el 3 de octubre con Dani Rovira. Con innumerables proyectos en su cabeza, es partidario de programar sin depender tanto de las subvenciones, sino tomando el pulso de lo que quieren ver los jerezanos desde las butacas del Teatro, con la firme intención de que la dimensión social y cultural del Teatro arraigue definitivamente en la ciudad.

Pregunta.Desde que asumió el cargo de director del Villamarta, en enero de 2024, ¿le han entrado ganas de coger la puerta en alguna ocasión? Haga un balance sincero.

Respuesta.(Risas). Bueno, hombre, todos los días se me viene ese pensamiento que es inevitable (ríe de nuevo). Va en el pack. Y pienso, ¿dónde me he metido yo? Pero bueno, la verdad es que en general, contento. Yo creo que es complicado, una plaza difícil, ya no solo el Teatro y la Fundación (Fundarte), con todo lo que hacemos y lo que tenemos, y los pocos recursos que tenemos. Estamos faltos de recursos y de personal, eso no es ninguna novedad. Pero bueno, yo creo que, desde mi punto de vista, estamos haciendo un buen trabajo, vamos por buen camino. Económicamente, estamos buscando maneras para que esto sea más viable porque indudablemente falta más financiación, más apoyo de las administraciones. Pero claro, no solo en forma de subvenciones, porque las ayudas y las subvenciones luego pues eso, dependes de los procesos, de las convocatorias, no siempre son las mismas cantidades, y aunque tú tengas una previsión, luego la cantidad que te dan no es la que tú prevés, no tiene por qué ser, puede ser más o puede ser menos. Y luego, pues compites con otras instituciones que también necesitan y merecen esas ayudas. Y en eso estamos, a ver si podemos conseguir mayores apoyos. Yo creo que todo parte también de que los proyectos que hagamos sean buenos y que interese financiarlos. Y por ahí, estoy contento porque creo que está viniendo más público, o por lo menos eso veo y eso me traslada al equipo que conoce otras épocas en las que yo no he estado. Eso quiere decir que hay respuesta.

P.Cuestión de estrategias.

R.Sí. La estrategia que hemos desarrollado ha sido revisar fórmulas de contratación de ciertos espectáculos, sea porcentaje o alquiler o a caché; revisar la programación e intentar hacer un equilibrio entre cosas más comerciales que atraigan también a otros públicos. Eso también interesa. Gente que nunca ha venido al Teatro está viniendo. Por lo tanto, estamos abriéndonos, algo necesario para los teatros porque creo que es un problema común, la pérdida de público.

R.Y combinamos esas cosas más comerciales con proyectos necesarios que como teatro público tenemos que hacer: lírica, clásica, teatro, propuestas para gente joven... A este respecto, hemos creado un espacio, una sección exclusiva para jóvenes, infantil y familiar, porque también queremos fomentar que venir al Teatro sea un hábito de casa, es decir, que la propia familia venga al Teatro y se lo inculque a los niños. Lo mismo que hicimos con la Fiesta de la Bulería, con espectáculos que llevamos a la calle y de forma gratuita para precisamente eso, que vinieran familias y grupos de amigos. Me emocionó ver a muchos niños jugando y bailando, gente joven bailando en las gradas, disfrutando del espectáculo en la plaza Belén.

P.Uno de los momentos más agrios desde su llegada seguramente habrá sido la polémica por la pérdida de subvenciones del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) "por un fallo técnico". Recibió muchas críticas.

R.Sí, bueno, realmente no sé si se puede hablar de pérdida, porque para perder hay que tener. Al ser una subvención es una previsión, no es una cosa que tú cuentes con ello. En cualquier caso, pues ha sucedido por un fallo informático y realmente las explicaciones pueden tener críticas, pero son las que son, que no me las invento yo, no diagnostico yo porque no soy experto en esto. Yo traslado el diagnóstico que nos hacen los servicios informáticos de lo que ha pasado. Y una vez que sucede, pues hemos puesto medidas para que no vuelva a ocurrir. No es fallo de ningún trabajador porque estábamos trabajando en ello. Teníamos toda la documentación preparada para el momento que saliera o que viéramos que saliera poderla enviar. Vamos, se ha trabajado exactamente igual que estos últimos años. Por supuesto, si las cosas no presentan fallos, no las revisamos mientras funcionen. O sea, ha dado fallo, pues la revisamos y no va a volver a ocurrir.

Un momento de la entrevista con Carlos Granados en el ambigú del Teatro. / Vanesa Lobo

P.¿Cómo se ha solventado esta situación económicamente? ¿Con qué presupuesto cuentan?

R.Sí, está ya resuelto, no va a suponer un problema para las cuentas de Fundarte. De hecho, no vamos a tocar nada de la programación, que fue una de las cuestiones que pusimos sobre la mesa, pero vimos que no era necesario. Esto siempre trabajando mano a mano con el Ayuntamiento. Por eso digo que no deberíamos depender solo de este tipo de ayudas que van por convocatoria. Suceden cosas y ahora, por ejemplo, nos están reclamando devolver parte de unas subvenciones del año 2020, del gobierno anterior, por un tema de justificación, que no están bien justificadas y que no hay manera de justificar ciertas cantidades. Y esto es lo que sucede con las subvenciones, que dependes de varios procesos, desde la apertura, la convocatoria, la presentación, las alegaciones y luego las justificaciones. Y que te abran inspecciones. Entonces, cuentas pero no cuentas. Yo no hablo de que en el año 2020 se ha perdido subvención, o quizás sí, porque ahí sí que la teníamos, pero es el juego de las subvenciones, de este sistema. Para este año contamos con un presupuesto de en torno a tres millones y medio de euros.

P.La temporada empieza el día 3 de octubre con Dani Rovira, y todo lleno.

R.Sí, con Daniel Rovira. Y, bueno, estamos ya poniendo a punto el Teatro, estamos puliendo el suelo del hall, limpiando las cristaleras... Estamos ahora con todo el mantenimiento y revisión del escenario, de la maquinaria escénica, pintando el escenario, pintando los interiores también, para que esté a punto para el público. Y sí, la verdad es que con muchas ganas de empezar la temporada, que además creo que ha tenido buena respuesta de público, y estoy seguro de que va a seguir teniéndola. Pero sí, tenemos muchas cosas este mes, a Daniel Rovira, luego La Macanita cantando a Antonio Gallardo, Manuel Liñán con 'Muerta de amor', que arrasa..., la Orquesta Filarmónica de Málaga, que es una oportunidad única que tiene Jerez ahora mismo, además con las entradas muy baratas porque es el convenio que tiene la Junta para fomentar la música clásica.

P.¿Suele tener como referencia a otros teatros a la hora de programar?

R.Aunque tengamos el ojo puesto en otros sitios, por tomarlos como referencia a veces, no me gusta mucho mirar al de al lado para compararme porque yo creo que somos únicos, que nuestro público también es único y especial, y lo he comprobado también con espectáculos que arrasan en otros sitios y aquí no han tenido mucha fuerza, y al contrario, espectáculos que a priori en otros sitios no tienen mucho interés, aquí arrasan. Entonces, creo que somos especiales en eso y hay que conocer un poco los gustos del público de Jerez.

P.Entiendo que ya está trabajando en la próxima temporada.

R.Sí, ahora mismo estoy trabajando en el Festival de Jerez, sobre todo, pero sí que vamos trabajando cosas de la siguiente temporada, proyectos de lírica, por ejemplo, que vamos a hacer algo que creo que va a ser especial. No lo voy a adelantar todavía porque está en marcha, está en cocina. Va a ser un año especial porque se celebra además el año de un compositor importante y vamos a hacerle una especie de homenaje, no recuperando, sino traer a Jerez una obra que es del gran repertorio que nunca se ha visto aquí. Y estamos trabajando reservando fechas para otros espectáculos que este año no pudieron entrar, y muchas propuestas que entran ahora. Nosotros trabajamos con mucha antelación.

P.¿Qué retos hay a la vista?

R.Pues la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, que está ahí, que estoy muy ilusionado con que la consigamos. Y me gustaría mucho más llevar la cultura a la calle o crear proyectos que, aunque sean en el Teatro, tengan también una dimensión de transformación o de divulgación. Como te cuento, el proyecto que estamos armando para el año que viene quiero que tenga también unas jornadas previas, independientemente del Teatro, pero relacionadas. Es ir generando ese tipo de proyectos culturales, no solo proyectos musicales o escénicos, sino culturales, que incidan luego en la sociedad y en Jerez. Creo que en eso hemos conseguido cosas. Creo que el Teatro está más abierto a la ciudad y la respuesta del público creo que lo dice. Pero seguimos trabajando en ello. Que el Teatro sea útil para Jerez. Y en ese sentido, este año también tenemos algún espectáculo que trata temas sociales importantes como el del chemsex, que es un problema que a veces no queremos mirar, pero existe. Y lo tenemos aquí, y no solo es una cosa de Madrid o Barcelona. Está aquí, en la comunidad, sobre todo la comunidad LGTBI, pero no solo la comunidad LGTBI. También cada vez más en todas las personas. Que es un problema, al final, que tenemos todos, de relaciones. Estamos cambiando mucho en eso y quizá la pandemia también ha hecho mucho daño en cómo nos relacionamos, o desde dónde nos relacionamos más bien. Y a veces el uso de sustancias para poder relacionarnos se convierte en un problema. Y es una necesidad, hasta el punto de que estas personas pues ya hay un momento en el que no pueden relacionarse si no es a través de esto. Pues traemos un espectáculo con Avelino Piedad, que además es un actor muy conocido de Cádiz, que trata ese tema.

R.También otro espectáculo es una ópera de cámara para jóvenes, 'María Estuardo', donde tratamos temas de género desde este personaje, una niña que fue reina desde niña, se plantean esas cuestiones de género, de poder, y reflexiones que creo que a la juventud le hace falta. Se trata también de que, en este caso, los alumnos, los escolares, empiecen a tener, a trabajar en el espíritu crítico de las cosas, a pensar. Y creo que falta también, cada vez más, una herramienta, de cara a los profesores, a los que invito a ver todo lo que hacemos para escolares, y a sus familias también, de qué manera el teatro también puede ser una herramienta más para la formación del alumnado. Y no solo una formación de contenido, sino una formación humana.

R.Aprovecho para invitar a todo el mundo que venga a que se descargue la programación. Hemos realizado un avance de temporada bastante completo y que estéticamente hemos intentado cuidar, porque no solo queremos cuidar lo que contamos, sino cómo lo contamos. Por supuesto, nos falta todavía mucho para llegar al ideal. Lo que debería ser está, pero con lo que podemos hacer, hacerlo lo mejor posible. Así que hemos creado ese documento digital que se puede descargar de la página web del Teatro, y ahí está toda la programación, así como toda la información de precios y descuentos, que además hemos ampliado. Hay un descuento nuevo que es un 2x1 para menores de 30, dos entradas por el precio de 10 euros, 5 euros cada entrada, siempre que venga una persona menor de 30 acompañada de una persona de la edad que sea. Es una entrada de última hora, dos horas antes del espectáculo, si hay disponibilidad, en taquilla. Es otra manera de incentivar que el público joven venga y en compañía, porque el Teatro también se comparte y se comenta después Intento fomentar eso, porque yo, cuando era más joven y estaba estudiando, pues no me podía permitir pagar ciertas entradas. Los proyectos didácticos-líricos también son una oportunidad para acercarse al Villamarta. O espectáculos que cuando terminan tienen un coloquio al final que cierran muy bien el círculo con el público, y le enriquece.

P.Otro de los proyectos es darle contenido al ambigú del Teatro.

R.Sí. Nos gustaría darle una oportunidad. Es un espacio que estamos todavía planteando cómo se podría explotar más y abrir más a la gente. Ahora mismo me encantaría poder abrirlo, pero es muy complicado. Me gustaría poder hacer cosas aquí, desde conciertos o charlas o actividades. Porque el Teatro me gustaría que también fuera un centro cultural, además de artístico y escénico.

P.Como gerente de Fundarte, ¿qué avances nos puede comentar respecto al Centro Cultural Lola Flores?

R.Bueno, invitar a la gente al espacio expositivo dedicado a Lola Flores. Y, respecto al futuro Centro, que estará dedicado a la familia Flores, pues estamos trabajando en su apertura para los próximos meses.

P.Y el Museo del Belén, ahora, que casi llegamos a la temporada prenavideña, que cada vez se adelanta más...

R. Sí, el Museo del Belén, que es precioso, es una maravilla. Es patrimonio jerezano y es tradición de Jerez, ya no sólo en lo religioso, es arte también. Los días que necesito desconectar me doy un paseo por el Museo y me relaja mucho. Además, van cambiando los dioramas. Es un espacio que tiene Jerez todo el año que invito a visitar.