Carmen Bustamante, académica de San Fernando de Madrid

Magnífica noticia la que se ha dado a conocer en estos días que pone en evidencia la importancia del nombre de Carmen Bustamante en el contexto general del arte español contemporáneo. La Academia Nacional de San Fernando, la gran Academia de San Fernando, la histórica, la que tiene más de dos siglos de existencia, la que ha acogido a los más grandes artistas de la historia del arte español, la que cuenta en sus filas con los creadores plásticos con mayor solvencia y absoluta referencia de lo artístico en nuestro país, ha recibido como Académica Correspondiente por la provincia de Cádiz a nuestra Carmen Bustamante. Ella que forma parte de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz es un auténtico referente en la pintura gaditana y andaluza. Poseedora de una pintura personal e intransferible. Autora de una figuración excelsa que transcribe el paisaje y la luz de las costas gaditanas como nadie.

Carmen Bustamante es una artista en quien confiar, a la que hay que tener muy en cuenta por su capacidad y por su conocimiento. Es artista de artistas; creadora seria, pintora solvente, poderosa, con un dominio del elemento plástico abrumador que le permite afrontar cualquier posición por difícil que este fuera. Pero Carmen Bustamante no sólo es la pintora grande que todos conocemos y que posee las más trascendentes cualidades artísticas. Es, además, una artista pendiente de todo lo que ocurre en el arte y muy cercana a los más jóvenes y a los artistas que comienzan. Es pintora en quien mirarse. Está al cabo de la calle de todo lo que se cuece en el arte contemporáneo y nunca dice que no a los que lleguen humildemente asomándose al balcón de su valía como artista.

Obra de la artista gaditana.

Siempre me ha parecido, así lo he escrito en muchas ocasiones, que Carmen Bustamante es una de nuestras más señeras artistas, una pintora imprescindible, a quien tener como auténtica referencia para saber de los infinitos planteamientos de la pintura grande y de siempre. Una artista que siempre aporta, que se adelanta a los acontecimientos y que abre las máximas perspectivas de una pintura atemporal, de las que no tiene ni tiempo ni edad; una pintura que llega a todos los estamentos porque dispone de carácter, esencia plástica y suma potencia expresiva y que, además, es portadora de un lenguaje indiscutible, particularísimo, que la define y la hace única. Su pintura no deja indiferente; es brillante en su ejecución; lúcida en el concepto desde el que parte; rigurosa en la técnica; contundente en su disposición formal; justa en su planteamiento pictórico; sabia en su estructuración dispositiva y personalísima en su formulación iconográfica. Porque la pintura de Carmen Bustamante está llena de potencia creativa; es pintura que gusta e interesa a todos; que satisface los paladares más exigentes; que es clásica y moderna; que goza de los registros verdaderos de ese arte indiscutible donde se plantean los eternos postulados de la creación.

El mar, un referente en la obra de Carmen Bustamante.

La pintura de Carmen Bustamante ha ido evolucionando serenamente, sin estridencias, buscando la máxima esencialidad y abriéndose a un minimalismo figurativo que magnifica la representación y busca el mayor grado de sentido plástico y formal. Su obra ha conseguido una gran cota de excelencia para que lo real asuma una nueva dimensión, pierda muchas de sus connotaciones ilustrativas y se haga grande con sabios registros pictóricos que nos adentran por un contenido expresionismo, de sutiles manifestaciones plásticas y supremas posiciones tangentes a la más absoluta emoción artística.

Otra muestra de la pintura de la nueva Académica Correspondiente de la Academia Nacional de San Fernando.

La Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz se siente orgullosa de que un ilustre de sus miembros llegue a la máxima institución académica de España; habiendo sido aceptada la candidatura por unanimidad de los académicos de la de San Fernando. Es importante este nombramiento no sólo porque es merecido dada la importancia de la artista, sino también porque pone en valor la suprema significación del arte que se hace en la provincia de Cádiz y que es, sin duda, alguna uno de los que más entusiasmo desarrolla en la plástica contemporánea española.

Para la Academia de Cádiz, para el arte de la ciudad y para bien de la pintura andaluza constituye todo un honor que una artista como Carmen Bustamante ingrese en la institución académica más importante de España. Felicidades Excelentísima Señora Académica. Este que esto escribe, luchador incansable por lo artístico desde hace más de cuarenta años, se siente tremendamente orgulloso.