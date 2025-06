Carmen Penélope Pulpón abre este jueves el ciclo ‘Noches de San Juan’

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez inaugurará mañana jueves 5 de junio a partir de las 20 horas el ciclo Noches de San Juan, una iniciativa puesta en marcha por la institución en 2023 y que nació como homenaje a uno de sus fundadores, Juan de la Plata.

La primera actividad de esta edición de 2025 tendrá como escenario el incomparable marco del Hotel Casa Palacio María Luisa y como protagonista a la investigadora Carmen Penélope Pulpón que disertará sobre ‘Hacer las Américas: compañías de bailes andaluces y flamencos en las décadas de 1940-1960’.

Aunque hubo antecedentes en décadas anteriores, a partir de los años 40 del pasado siglo se produjo un movimiento de compañías de baile andaluces que se embarcaron en giras por los países hermanos de Hispanoamérica y Estados Unidos.

Son conocidas las giras de “Rosario y Antonio” y Carmen Amaya, pero hubo otros casos, como las de la compañía Cabalgata en los años cuarenta, las estancias de las figuras del Tablao Zambra, las Compañías de Manuela Vargas y de Antonio Gades en la Feria Mundial de Nueva York en los años sesenta, y las expediciones de artistas sevillanos a la Base Norteamericana de Guantánamo en Cuba a finales de la década de los sesenta.

Bajo dicho prisma, la conferencia estará centrada en investigación en hemeroteca y bibliografía, pero también se incluyen testimonios de artistas, de los que se han recopilado imágenes de vídeo, fotografías, programas de mano y anécdotas que pueden resultar interesantes a un público amplio. Es una oportunidad de ampliar nuestra visión del Flamenco y su dimensión universal, así como su reconocimiento como Patrimonio incorporando la experiencia y vivencia de las vidas artísticas.

Biografía

Carmen Penélope Pulpón Jiménez es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Sevilla y doctora en Antropología Social y Cultural por la misma Universidad.

Vinculada con el flamenco desde su infancia, ha publicado numerosos artículos sobre Historia del Baile y Didáctica del Flamenco, además de realizar distintas colaboraciones en la Guía Didáctica del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

Entre sus publicaciones destaca también el capítulo para la obra ‘Dance, Ideology and Power in Francoist Regime’ (1938-1968) publicado por Ed. Brepols en su Colección ‘Music,Criticism and Politics’, dirigida por Luca Lévi Sala en 2017, y su reciente artículo en el número XXXIII de la Revista de Flamencología de la Cátedra de Jerez.

Es además, profesora del Máster de Investigación y análisis del Flamenco es asimismo y miembro de la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Ha coordinado, dirigido y realizado los trabajos de Documentación Técnica para la declaración de la Zambomba de Jerez y Arcos de la Frontera como BIC para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.