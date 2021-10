La Carrera Popular, el domingo 24 con el estreno de las pistas de Chapín

La 41ª edición de la Carrera Popular de Jerez se celebrará el próximo domingo día 24 de octubre con la novedad de un recorrido más céntrico, el estreno de las nuevas pistas azules de atletismo del Estadio Municipal Chapín para los participantes federados y no federados en este evento “y una previsión en torno a los 1.000 corredores en todas las categorías”, ha afirmado el delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba.

De hecho, las inscripciones siguen abiertas en www.jerez.es/deportes hasta el próximo 20 de octubre a las 23:59 horas y a día de hoy se han realizado 675. El recorrido se puede consultar igualmente en la página web municipal.

“Afortunadamente, los buenos datos de la evolución de la pandemia en Jerez nos permite abrir las inscripciones a las categorías menores de 18 años, por lo que vamos a vivir una carrera popular casi normalizada respecto a ediciones precedentes”, ha explicado el delegado, que ha presentado el cartel del evento junto a los responsables de las empresas colaboradoras Toni Rodríguez, del centro deportivo ‘Forus Jerez’ (Distrito Sur), Rafael Nieto, de Hotel IBIS; Juan Guerrero, director-gerente de Carbis Repsol Butano y Luisa Vargas, jefa de administración de Esprohident.

Asimismo, también son empresas colaboradoras del evento Grupo Solera Motor, Telefurgo y Coca-Cola European Partners. Respecto a Hotel IBIS, su participación se enmarca en la misma línea de colaboración en ciudades organizadoras de grandes eventos deportivos tales como Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid y también de Portugal.

Por lo tanto, ya es posible inscribir a menores de 18 años en la Carrera Popular: se trata de las categorías de Sub 10 a Sub 18, cuya inscripción es gratuita. Asimismo, para las categorías infantiles (nacidos y nacidas en 2014 y en adelante, no es necesario formalizar inscripción, recogiéndose el dorsal el mismo día del evento en el estadio). El precio genérico para la Carrera Popular será de 5 euros para la categoría principal (mayores de 18 años).

Un recorrido de 8,5 kilómetros “más monumental”

Una de las principales novedades junto al estreno para la ciudadanía de las pistas del Estadio Municipal Chapín, que será la sede operativa del evento y el lugar de salida y meta, es la renovación del recorrido de la prueba principal, que se celebrará a partir de las 10 horas sobre un recorrido de 8,5 kilómetros.

Se recuerda que Deportes ha renovado el itinerario tradicional del evento tras haber alcanzado el consenso con los clubes de la ciudad, respondiendo así a su demanda y también al objetivo “de hacer una Carrera Popular con un recorrido con mayor paso por el centro histórico y más monumental, de manera que se pueda correr por lugares no habituales debido al tráfico o a la actividad comercial diaria y qué mejor motivo que con la Carrera Popular de Jerez”, ha explicado Jesús Alba.

En este sentido, también se han mantenido conversaciones con la Federación Andaluza de Atletismo, representada en el acto por el presidente de la Delegación Gaditana de Atletismo, Juan Fernández Salado, a fin de concretar y validar este nuevo recorrido que recorrerá gran parte de los enclaves del centro histórico de la ciudad.

De Madre de Dios a Cristina, uniendo San Miguel y Santiago

El nuevo recorrido de la Carrera Popular de Jerez (8,5 kilómetros) quedaría así:

Salida desde el Estadio Municipal Chapín (recta de 100 metros lisos, zona de Tribuna), salida del estadio por la ‘Puerta Maratón’, Glorieta del Xerez, avenida Rafa Verdú, rotonda de ‘Elefante Azul’, giro a la derecha para tomar la avenida de la Universidad, rotonda del Toro de Hierro (frente a parroquia de Las Viñas), giro izquierda para tomar ronda de los Alunados, elipse junto a Kiosko ‘Paco’, calle Cartuja, Minotauro, giro a la izquierda para acceder a plaza Madre de Dios, ronda de San Telmo, giro a la derecha en calle Puerta del Sol, monumento a La Paquera en la Plazuela Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, calle Empedrada, Villapanés, Monumento Lola Flores, Ramón de Cala, Barja, plaza de San Miguel, Santa Cecilia, San Agustín, Conde de Bayona, giro a la derecha para tomar calle Armas, plaza del Arenal junto al edificio ‘Los Arcos’, giro a la izquierda junto a la Farmacia para tomar calle Consistorio por Señor de la Puerta Real, plaza de la Yerba, Conde Cañete del Pinar, plaza Plateros, Tornería, giro a la izquierda en plaza Rivero, plaza de San Marcos, calle Padre Rego, plaza Compañía, giro a la derecha para tomar calle Francos, plaza de San Juan, giro a la derecha para acceder a calle Oliva, giro a la derecha para llegar a plaza de Santiago, calle Ancha, giro a la derecha para tomar Porvera, Alameda Cristina, Marqués de Casa Domecq, giro a la derecha para acceder a plaza Aladro, calle Eguiluz, giro a la derecha para llegar a calle Sevilla, calle Paúl, calle Nuño de Caña, Zaragoza, giro a la izquierda para tomar por Juan Antonio Romero, Venturita y acceder a José Cádiz Salvatierra (junto al parque Scout), rotonda homenaje a Juan Holgado, Oso, Presbítero Felipe Fernández, giro a la derecha para tomar Rafael Alberti, giro a la izquierda para acceder a calle Bruselas, rotonda del Xerez y entrada al Estadio Municipal Chapín por la ‘Puerta Maratón’.