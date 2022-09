Estas son las carreras de la UCA donde todavía hay plazas

Las universidades públicas andaluzas abren hoy, 13 de septiembre, en el Distrito Único Andaluz un plazo extraordinario para solicitar la preinscripción en aquellos grados ofertados en la Fase Extraordinaria, en los que todavía existan algunas plazas libres. La solicitud podrá realizarse entre los días 13 y 21 de septiembre.

En este plazo extraordinario podrán participar todos los estudiantes que lo deseen, tanto si ya han hecho otra preinscripción como si no. En todo caso, conservarán su orden de preferencia en la lista de espera de las titulaciones en las que aún no hayan sido admitidos. Algunas de las plazas que se ofertan están condicionadas a que las pocas plazas libres existentes no sean cubiertas previamente en las adjudicaciones de la Fase Extraordinaria que se publicarán en las dos próximas semanas.

En la UCA, entre las carreras que aún disponen de algunas plazas para nuevo alumnado se encuentran:

Estudios Árabes e Islámicos

Estudios Franceses

Filología Clásica

Filología Hispánica y Lingüística y Lenguas Aplicadas

Administración y Dirección de Empresas

ADE+ Finanzas y Contabilidad

Derecho y Relaciones Laborales

Finanzas y Contabilidad

Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales

Gestión y Administración Pública

Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Turismo

Ciencias Ambientales y Enología

Ingeniería civil

Ingeniería eléctrica

Ingeniería Electrónica Industrial

Ingeniería en Tecnologías Industriales

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Radioelectrónica

Arquitectura Naval

Ingeniería Marítima.

También hay plazas en los títulos de Educación Infantil y Primaria que se imparten en la Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa de La Línea).