¿Qué carreras tienen más salidas laborales en Cádiz y Jerez?

Muchos estudiantes se esfuerzan estos días previos a la Selectividad, ahora llamada PEvAU, por estirar un poco más la nota media y poder aspirar a uno de los grados o dobles grados que ofertan las distintas universidades andaluzas.

A unos días para el comienzo de ésta, del 14 al 16 de junio, son muchos los que todavía no tienen claro qué carrera elegir, en muchos casos porque aún no saben si les dará la nota media y en otros porque aún no tienen claro qué estudiar.

La elección de una carrera universitaria tiene detrás muchos factores, ninguno de ellos debe tomarse a la ligera. Normalmente, los que más influyen son el vocacional y el económico. Este último, sobre todo, es el que hace decantarse a muchos jóvenes por una carrera u otra.

En la provincia de Cádiz, hay una serie de formaciones universitarias que cuentan con un alto grado de empleabilidad, ya sea en la propia provincia o fuera de ella. Hemos recopilado las carreras universitarias que pueden estudiarse en Cádiz y tienen más salida laboral, según un informe de 2020 de la consultoría de Adecco.

Las carreras universitarias con más salida laboral en Cádiz

1. Administración y Dirección de Empresas (ADE)

La titulación de ADE es, según un informe de 2020 de la consultora de Adecco, la que más inserción profesional ofrece a nivel nacional de todas las ofertas de empleo para universitarios. ADE lidera el ranking con un 11,3%. Esta carrera está disponible en la Universidad de Cádiz y puede estudiarse en tres localidades diferentes: Cádiz, Algeciras y Jerez.

2. Enfermería

Esta carrera ha ganado peso con la pandemia. Es la segunda con más inserción laboral con un 6,9%. En la provincia, puede estudiarse esta carrera en Cádiz, Jerez y Algeciras.

3. Medicina

Esta formación es un clásico de todo ranking de carreras con salidas laborales. Aunque le ocurre igual que a enfermería, que ahora hay un repunte de interés, siempre ha sido una de las más demandadas por su empleabilidad. Es la tercera con un 5,2%. El grado de medicina en la provincia solo está disponible en Cádiz capital.

4. Ingeniería Industrial

Esta es la cuarta carrera disponible en Cádiz con más salida. A nivel nacional, el 5,1% de egresados universitarios que encuentran trabajo pertenecen a este grado. Estos estudios están disponibles en la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA, ubicada en Puerto Real.

5. Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH

En quinta posición, se encuentra esta carrera social que sigue en auge y que representa el 4,1% de universitarios con empleo de toda España. Esta carrera está disponible en Cádiz, Jerez y Algeciras.