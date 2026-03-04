La carretera de La Ina sigue cortada tras las inundaciones y los vecinos exigen la reparación "inmediata"

Imagen facilitada por el PSOE de Jerez sobre el estado de la carretera de La Ina tras las últimas inundaciones.

El PSOE de Jerez recoge la reclamación de los vecinos de la barriada de La Ina que exigen la reparación “inmediata y urgente” de la carretera, "una vía fundamental para la conexión de los vecinos de esta barriada rural con el resto del término municipal".

Los concejales socialistas José Antonio Díaz, Jesús Alba y Carmen Collado, diputada provincial, han realizado una visita "ante las quejas y desesperación de los vecinos, ya que llevan un mes con la carretera cortada".

"Actualmente, el corte obliga a los vecinos a dar un rodeo de hasta 30 kilómetros para poder salir o entrar en la barriada, una situación que califican de insostenible. La carretera, que es competencia de la Diputación Provincial de Cádiz, sufrió graves desperfectos como consecuencia de la riada del pasado 27 de enero. Desde entonces, la vía permanece prácticamente destruida, dificultando gravemente la movilidad y el día a día de numerosas familias del entorno rural de Jerez", denuncian desde el PSOE.

Collado ha recordado que en esta carretera se ejecutó en agosto de 2024 una obra de mejora para "evitar las inundaciones y la crecida del Río Guadalete y que costó 406.390 euros". "Sin embargo, la realidad es que la carretera no ha resistido la riada ni la borrasca y está destrozada desde hace casi un mes. Se evidencia que se realizó una auténtica chapuza”, ha denunciado.

Según ha señalado la socialista, la Diputación Provincial de Cádiz "se ha limitado a colocar un cartel avisando del corte de la carretera, pero no vemos iniciativa, planificación ni implicación real por parte de la administración provincial para reparar una vía de comunicación que es absolutamente esencial para los vecinos y vecinas de esta zona rural”.

Desde el grupo municipal socialista exigen a la Diputación que actúe de manera urgente y destine los recursos económicos necesarios para restablecer la normalidad cuanto antes. “No podemos permitir que los vecinos de esta barriada estén perjudicados por la inacción de la Diputación de Cádiz del Partido Popular, y mientras el gobierno de Pelayo está en silencio. Los vecinos merecen respuestas y soluciones inmediatas”, ha concluido José Antonio Díaz.