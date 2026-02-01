Carreteras cortadas hoy domingo en la provincia de Cádiz
Alrededor de veinte vías permanecen afectadas por las consecuencias del temporal
Un día tranquilo en el río Guadalete, en imágenes
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha publicado el listado de carreteras afectadas por el temporal. Estas son las vías inundadas en la provincia de Cádiz, hoy domingo 1 de febrero, a las 8:30 horas:
Comandancia de Cádiz
- A-372 (Arcos – Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: Cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.
- A-384 (Arcos-Antequera) km 71,600 Carril decreciente. Hundimiento calzada.
- A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento calzada.
- A-2202 (Arcos – Jédula) km. 8.6 T.M. y P.J. de Arcos de la Fra. Cortada por inundación.
- A-2300 (Algodonales –A372) km 2 T.M. algodonales y P.J. arcos de la frontera. Desprendimiento carril cortado.
- A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 Carretera hundida. Desvío por la Muela.
- CA-3102 (CA-3101 / CA-3103) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Cortada por inundación.
- CA-3104 (Guadalcacin – CA-4102) Km 0 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.
- CA-3110 (CA-3113 – A-2003) Km 0 AL 4,600 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.
- CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 0 al 8 T.M. Pto Real y Jerez. Cortada por inundación.
- CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por Balsas de Aguas.
- CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6101 (Bornos-Villamartín) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6200 (Alcalá G—Paterna) km 7,500al 8,000 T.M: Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.
- CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de UBRIQUE, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía, señalizado por mantenimiento.
- CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de UBRIQUE, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía, señalizado por mantenimiento.
- CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por Inundación.
- CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento. –
- CA-9107 (A-384-ALCALA DEL VALLE) Km. 1,400 T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.
- CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.
Comandancia de Algeciras
- CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 TM Jimena y PJ de San Roque. Cortada por desprendimiento.
También te puede interesar