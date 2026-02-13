Carreteras cortadas en la provincia hoy viernes 13 de febrero
Hundimientos, desprendimientos e inundaciones afectan aún a más de una treintena de vías
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado este viernes de las carreteras afectadas aún por el temporal en la provincia de Cádiz. En concreto, según datos actualizados a las 9 horas, estas son las vías afectadas por hundimientos, desprendimientos e inundaciones:
Comandancia de Algeciras
- A-381 (Jerez-Los Barrios), T.M. de Alcalá de los Gazules y P.J. de Algeciras, Corte total del sentido Jerez a la altura del km 77,700 por desprendimientos en el túnel situado en el km 74,700, (itinerario por vía de servicio, volviendo a la autovía en el km 73,300).
- N-340 (Cadiz – Barcelona) T.M. Tarifa y P.J. Algeciras. Corte por socavón entre kms 90 al 94 creciente. Se regula por semáforos el tramo.
- A-405-R2 (Estación de San Roque / A-405) T.M. y P.J. San Roque. Cortada del km 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación. La carretera se abre en sentido ascendente.
- CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 T.M. Jimena de la Frontera y P.J. de San Roque. Cortada por desprendimiento.
Comandancia de Cádiz
- N-340 (Cádiz-Vejar) Km 36 T.M. Vejer de la Frontera y P.J. Barbate. Carretera cortada por desprendimiento. Vía alternativa A-48, A-2233 y A-314.- (Previsión larga duración).
- A-381 (Jerez-Los Barrios), T.M. de Medina Sidonia y P.J. de Chiclana de la Frontera. Motivado por desprendimientos e inundación de la calzada en el km 28 sentido Jerez, se corta la autovía en sentido Jerez desde el km 31 al 25. Se desvía la circulación a través de un transfer en sentido contrario. – T.M. y P.J. de Jerez de la Frontera. Cortado ramal salida en el km 1 sentido Jerez.
- A-372 (Arcos - Ronda). T.M. de El Bosque y Grazalema y P.J. de Ubrique. Cortado del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones. Entre El Bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la vía de entrada y/o salida.
- A-373 (Villamartín – A-384 - Algatocin) Pk 9,00 al 11,700 T.M. Villamartín / Prado del Rey y P.J. Arcos F / Ubrique, Por hundimiento de calzada.
- A-374 (Algodonales- Ronda) T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Km al 8 por carretera hundida.
- A-2075 (A-491 – Rota) km 0 al 2,350. T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento.
- A-2302 (Grazalema-Ubrique). Km 0 al 8 T.M. Villaluenga del Rosario y P.J. Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada.
- A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle). pk 11.100 al 15,360. T.M. Alcalá del Valle P.J. de Arcos de la Fra., corte de carretera por deslizamiento de talud.
- A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Fra. Carretera hundida. Desvío por la Muela.
- CA-3102 (CA-3101 - CA-3103 carretera bodegón blanca Paloma) km. 5 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez de la Frontera. Carretera cortada por barro.
- CA-3109 (El Portal – A-381, por cemento Holcim). Cortado del Km 0,3 pk 2 por daños cimentación de la carretera T.M. y P.J. de Jerez.
- CA-3110 (CA-3113 – A-2003, carretera de la Ina) Km 0 AL 8 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera por inundación.
- CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 13 al 18 T.M. y PJ Jerez. Cortada por inundación.
- CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.
- CA-5101 (Arcos - Gibalbin) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por incidencia con desprendimiento de árbol sobre cable de alta tensión.
- CA-5200 (CA-6200-San José del Valle “carretera pajarete”). TM de Alcalá, Jerez y Villamartín y PJ de Cádiz y Jerez. Cortes por inundación en los km. 3,6 y en el km. 13,1.
- CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9, carretera regantío) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.
- CA-8100 (A-384 – Puerto Serrano), Km 0, 2,900 TM de Villamartín y PJ de Arcos F. Cortada por hundimiento de calzada.
- CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.
- CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.
- CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por desprendimiento.
- CA-9102 (A-384-Olvera), del 0 al 8, TM de Olvera y PJ de Arcos F, cortada por hundimiento de calzada.
- CA-9104 (Grazalema – Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento (abierta la travesía de Zahara de la Sierra).
- CA-9107 (A-384-Alcala del Valle) T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. Cortada del km 0 al 2.
- CA-9108 (Torrealhaquime – A-384) T.M. Torrealhaquime y P.J. Arcos. Cortada del km 0 al 2.
- CA-9109 (A-374-OLVERA), km. 5 al 14,9. T.M. Olvera y P.J. Arcos, corte carretera por desprendimientos.
- CA-9113 (El Gastor-Setenil) Km 0 al 14 T.M. El Gastor y P.J. Arcos Fra. Hundimiento de vía.
- CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil de las Bodegas y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.
- CA-9120 (Setenil – Torrealhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Fra. Cortada por inundación.
Ante la complicado situación en las carreteras de la provincia, desde la Subdelegación se recomienda "evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución", así como consultar los datos en tiempo real a través de la web de la DGT y otros canales oficiales.
