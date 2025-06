La Cartuja y otras historias curiosas del jerez

La historia de nuestros vinos aún tiene muchos recovecos ocultos por donde el historiador curioso puede adentrarse y descubrir hechos ínsólitos. Un universo lleno de misterios que puede aportarnos una información valiosa.

Historias que se entrelazan, como los apellidos de la nobleza local y los de ricos empresarios del vino; los recuerdos escritos de aquellos viajeros que visitaron la Cartuja jerezana a lo largo de los últimos siglos; las crónicas de un corresponsal inglés que retrataron la ciudad y sus bodegas en el periódico The Times en 1879; o bien, en tiempos más recientes, el aprecio de unos vinos que además de alcanzar notoriedad en el cine y las series televisivas son también imitados por muchos.

Postal de 1908 con la Cartuja de Jerez.

De todo eso hablaremos en este Rebusco.

La Cartuja vista por los viajeros

Nuestra Cartuja, por una razón u otra, está de actualidad. Un monumento con una larga historia llena de vicisitudes.

La Cartuja de Santa María de la Defensión es considerado el conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz.

Su impulso se debe a Álvaro Obertos de Valeto, caballero jerezano de ascendencia genovesa. En 1475 se decide su ubicación en un lugar cercano al río Guadalete.

Los monjes cartujos de San Bruno fueron famosos por la cría de caballos y el cultivo de sus tierras, incluyendo viñas.

Sobre ella se ha escrito mucho, sin embargo, hay un aspecto poco conocido, los testimonios aportados por muchos viajeros ilustres que la visitaron a lo largo de los últimos siglos.

Serie filatélica dedicada a la Cartuja de Jerez, 1966.

La visita al monasterio era obligada para muchos de estos curiosos visitantes, y sus recuerdos quedaron plasmados en sus libros de viajes.

Aunque investigadores locales han mencionado en sus trabajos algunos de ellos, la lista de nombres es mucho más amplia.

El 8 de noviembre de 1877 La Ilustración Española y Americana publicaba un artículo acompañado de una vista tomada desde el patio de los Arrayanes, y en el que finaliza de esta manera: “En su iglesia y claustros interiores había preciosos cuadros y otros ricos objetos de arte que han desparecido. El tiempo y su lamentable abandono han minado la existencia de este edificio”.

Aquí traemos las palabras de algunos de estos personajes relevantes, como el inglés Henry Swinburne que en su Travel trough Spain (1779), se desplaza al lugar para conocer sus famosos caballos.

Otro inglés, William Jacobs, ya entrado el siglo XIX, destaca, en cambio, los cuadros de Zurbarán: "Las mejores pinturas de Zurbarán están en este edificio,y el número es tan grande que he olvidado la mayoría de ellas, pero la Circuncisión, la Natividad y la Ofrenda de los Reyes Magos me parecen notables".

La Cartuja jerezana en 1877.

Entre los franceses hay que mencionar a Henry Lyonnet (1856-1933). En su Á Travers l´Espagne inconnue (1896), declara que no se deja influir por lo leído en las guías sobre la Cartuja: “Monumento del que se ha exagerado la importancia...”.

En sus páginas hace una detallada descripción del camino que le lleva hasta allí, ya que “no deja ser la curiosidad más artística de toda la provincia de Cádiz”.

Para Antoine Latour: “La Cartuja de Jerez fue durante mucho tiempo célebre y quienes tuvieron la suerte de verla antes de 1834 la conocieron en todo su esplendor. Cuando a lo lejos percibí por primera vez sus vastas ruinas, pensé que eran las de una ciudad”.

El artista Gustave Doré realizó en 1862 un famoso grabado del pórtico de entrada, reproducido en el libro L´Espagne.

La Cartuja de Jerez por Gustave Doré.

La relación continua con otros viajeros: Jean Baptiste Labat, John Leycester Adolphus, Francois Bertout, George Borrow, Nicolás Marie Joseph, Adolphe Louis de Custine, William Darylmple, William Dyot, Eusebio Guiteras y Font, Frank Hall Standish, Kurt Hielscher, John Lomas, Rose Macaulay, Sachaverell Sitwell, James Aitken Wylie y Lady Louis Tenison.

Nombres ilustres del vino

La Guía Oficial de Jerez, de1896, nos cuenta de las espaciosas bodegas de extracción que poseía Antonio Rodrigo Ruiz y sus hermanos en la calle Lechuga.

Vista aérea de las antiguas bodegas A. R. Ruiz Hnos.

Mena y Sobrino, por su parte, en su Reseña de las bodegas jerezanas (1900), escribe que estas bodegas eran frecuentemente visitadas por turistas ávidos de admirar las verdaderas curiosidades de los néctares allí encerrados.

Etiqueta de jerez quina de Antonio R. Ruiz Hnos.

En 1958 las bodegas serían vendidas al empresario taurino Salvador Guardiola, para acabar en manos de Rumasa unos años más tarde.

Del que fuera alcalde de Jerez en 1913, Manuel de Ysasi González, mostramos de él un retrato poco conocido, al igual que el de otro bodeguero jerezano, el de Pedro López de Carrizosa y Giles, primer barón de Algar del Campo. El título le fue concedido por Alfonso XIII en 1907.

El alcalde de Jerez y bodeguero Manuel de Ysasi y González.

En 1913 contrajo matrimonio con María Josefa Eizaguirre Leguia-Darquie, y su primogénito, Pedro, heredaría el título.

Retrato de Pedro López de Carrizosa y Giles con su esposa y su hijo.

La firma de Pedro Domecq contaba en 1894 con dos agentes en Francia, M. M. Ambaud y Calabrune, tal como se describe en el grabado publicitario adjunto.

Grabado publicitario francés de las bodegas de Pedro Domecq.

The Land of Sherry

El periódico inglés The Times publicó el 20 de mayo de 1879 un artículo que encabezaba de esta manera: The Land of Sherry.

Firmado en Jerez por su corresponsal en España, con fecha del 5 de ese mes, con las iniciales de R. M.

The Land of Sherry, artículo publicado en The Times en 1879.

La información que nos proporciona de Jerez y su actividad en torno al vino es de gran interés, del que no he hallado mención en los trabajos de los especialistas en la historia de los vinos del Marco.

Nos dice, entre otras cosas, que: “It´s capital, Jerez or Xeres, a neat and civilized town, with broad streets lined with oranges trees”.

Del cine y la TV

Nuestros buenos amigos nos siguen proporcionando nuevos títulos de creaciones audiovisuales, tanto de cine como de series televisiva, donde el jerez hace acto de presencia. Tanto en historias producidas en la actualidad como en clásicos de décadas pasadas.

El más curioso de ellos es The passionate Strange, film británico de 1957 que no llegó a estrenarse en España.

Escena del film The Passionate Strange, de 1957.

En la escena que tiene lugar en un pub londinense se ofrece al personaje interpretado por Margaret Leighton estos dos tipos de jerez: dry or medium?.

En fechas reciente se ha estrenado en una cadena de televisión La frontera, serie española centrada en la colaboración de los comandos de ETA entre España y Francia, un periodo marcado por tensiones políticas y operativas en la lucha contra el terrorismo durante los años ‘ 80.

El jerez en la serie televisiva La frontera, 2025.

En el capítulo sexto, cuya acción se desarrolla en Marsella, se oye decir a un exilado español: “Venga, un finito de Jerez”.

Jerez de imitación

Cerramos con este curioso anuncio publicado en la prensa argentina en los años `60 por la firma vinatera Pera-Grau.

Anuncio del jerez argentino Pera-Grau, años ‘60.

Este jerez de imitación fue muy popular en aquellos años en aquel país. Se elaboraba en las bodegas Esmeralda, en la ciudad de San Juan, en Argentina, con uva palomino siguiendo el sistema tradicional de la zona de Jerez.

La marca, creada en 1955, está ahora en manos de la familia Cortina-Zapata.