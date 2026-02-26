Jerez es la población de la provincia de Cádiz más demandada para comprar una vivienda

Jerez de la Frontera es la población de la provincia de Cádiz más demandada para comprar una vivienda.

Esta es una de las conclusiones recogidas en el informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista en base a la demanda existente sobre la oferta de viviendas publicada en su página web durante el cuarto y últimmo trimestre del recién finalizado 2025.

Este estudio, elaborado con la herramienta idealista/data de dicha compañía, incluye hasta 146 municipios de toda España con más de 1.000 anuncios publicados y con precios superiores a 1.000 euros por metros cuadrado.

El ranking de ciudades con mayor presión de demanda de vivienda sobre la oferta publicada sigue estando encabezado por Madrid con un precio medio de compraventa de un piso de 603.784 euros, muy lejos de los 288.717 euros registrados en Alcalá de Henares, segundo municipio del país más solicitado.

En este particular listado, Jerez de la Frontera se aupó en el primer lugar de las ciudades más buscadas de la provincia de Cádiz ocupando el puesto número 33, seguida de cerca por Algeciras en el 39 y El Puerto de Santa María en el 40.

El importe medio para la adquisición de una casa en nuestra ciudad alcanza los 223.485 euros, por los 194.925 euros necesarios en Algeciras y los 370.054 euros en El Puerto.

En relación a los municipios andaluces que aparecen en este dossier de Idealista, destaca que Jerez es la cuarta población de la comunidad más codiciada para la adquisición de un apartamento.

El trío de urbes más buscadas para la compraventa de moradas estuvo conformado por Sevilla (puesto 12), Almería (puesto 27 y Dos Hermanas (puesto 28).

La cantidad media para la adquisición de un domicilio en propiedad ronda en cada una de esas ciudades los 277.000, 187.000 y 210.000 euros, respectivamente.