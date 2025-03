Vecinos de San Miguel en Jerez hablan del derrumbe de la casa: "Era una muerte anunciada"

A los vecinos de San Miguel el susto por el derrumbe de una casa en la calle Ramón de Cala, esquina con Zarza, no se le va del cuerpo. La vivienda presentaba desde hace meses evidentes signos de deterioro, tantos que la asociación vecinal trasladó su preocupación al Ayuntamiento en varias ocasiones.

"Esto ha sido un susto gigantesco y una muerte anunciada. Lo teníamos claro que esto más tarde o más temprano iba a ocurrir. El Ayuntamiento tenía noticias de nosotros porque hemos informado de la situación, hasta con vídeos. La asociación siempre ha estado pendiente, enviando información cuando comenzaron a caerse los cascotes", declara el presidente de la asociación de San Miguel, Manuel Marín Polo.

"En esta calle se ponen muchos chiquillos a correr y ayer todos estaban pegando gritos asustadísimos... Menos mal que no ha pasado nada", subraya el representante vecinal. Desde la asociación explican que la casa "se vendió y la compraron unos chicos. Le metieron mano y la empezaron a desmontar entera. Aquí formaron una que no veas y el Ayuntamiento les paralizó la obra porque no tenían licencia tras nuestras denuncias", detalla.

Marín Polo añade que "habían desmontado casi el edificio para hacer apartamentos. Habían puesto algunas vigas nuevas, pero se veía que no iban a resistir tal y como se estaba haciendo la obra. Además, eso es canto y arena, y con las lluvias que hemos tenido, cuando ha llegado el sol, se ha resecado varios días y lo sabíamos... Nosotros lo habíamos advertido".

El presidente de la asociación conoce bien la situación porque es uno de los vecinos que colindan con la propiedad afectada. Relata que "eso fue como una bomba, tremendo. Mis niñas gritando, salieron corriendo a la calle. Ahora los vecinos se preguntan qué va a pasar. Queremos una explicación de qué se va a hacer". Hay que recordar que el Ayuntamiento informó ayer de cortes de luz este lunes. Además, las calles donde se encuentra el inmueble están cortadas al tráfico hasta nuevo aviso, habilitando un espacio para peatones.

"Por nuestra parte, como asociación, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano y todo está registrado. Agradecemos que el gobierno se personara prácticamente entero en el barrio con preocupación, pero sabíamos que esto iba a pasar. Era una muerte anunciada y el susto ha sido enorme", remarca el presidente del colectivo.