El Casino Jerezano prosigue con los actos conmemorativos de su 175 aniversario

El Casino Jerezano continúa con las actividades previstas para el próximo cuatrimestre con motivo de su 175 aniversario, que está celebrando en apoyo a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura en 2031 y que son abiertas a todos los públicos.

El calendario de actividades arrancó este sábado en las Bodegas Faustino González con una jornada de convivencia y almuerzo, para proseguir el jueves 25 de septiembre de 2025, en el propio Casino, lugar que acogerá una conferencia a cargo de Jaime Rocha bajo el título Misiles para ETA, donde presentará el trabajo literario en el que recoge la operación llevada a cabo por los servicios de inteligencia occidentales que supuso un duro golpe para la banda terrorista y el principio de la colaboración de Francia en la lucha contra ETA.

Durante el mes de octubre y noviembre la sede social de la entidad acogerá una exposición de fotografía aérea del fotoperiodista José Duarte Pardo. Del 24 de octubre al 7 de noviembre se podrá visitar la muestra en horario de apertura de la entidad. Además, el 17 de noviembre también tendrá lugar una recepción en la sede del Parlamento de Andalucía en Sevilla.

Como fecha destacada en este periodo, el 17 de octubre de 2025 se realizará la cena de gala del 175 aniversario, de los momentos más destacados de las celebraciones.

El 20 de diciembre de 2025 volverá a abrirse el salón del Casino para una entrevista-charla Entre Amigos moderada por Javier Benítez, con la participación de Luis Lara e Ismael Jordi, un formato que combina cultura y cercanía en un ambiente distendido.

Además de lo expuesto, el Casino tiene previsto llevar a cabo, con fechas aún por determinar, charlas o entrevistas centradas en el mundo del vino de Jerez y otra en el ámbito taurino, que se anunciarán próximamente. En paralelo, la organización trabaja para fijar la fecha de la tradicional zambomba del Casino Jerezano, que se celebrará en el diciembre.

El Casino Jerezano agradece la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, la Diputación de Cádiz y el Club Naval San Telmo para poder llevar a cabo la celebración de esta efeméride, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Mémora, Movitransa, concesionario BMW en Cádiz, Bodegas González Byass, a través de su marca Croft Twist, y Catering San Juan.