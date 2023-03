La casita con sus cosas que Lola Flores quería en Jerez

"Decídselo a todo el mundo. Estamos muy contentas y emocionadas". Lolita y Rosario Flores, junto a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; y Mariola Orellana, han presentado este jueves en las bodegas Los Apóstoles de González Byass, un avance de lo que se podrá ver en el Centro Cultural Lola Flores, que se inaugurará oficialmente este Viernes de Dolores.

Sánchez agradeció la acogida de este acto por parte de las bodegas, así como la asistencia de los medios de comunicación. Destacó de nuevo "toda la colaboración que nuestras invitadas especiales, así como la predisposición y lo fácil que nos lo han puesto, para que su madre, Lola Flores, cumpla por fin su deseo de tener un museo en Jerez. Nunca entendí cómo nuestra artista más internacional no tenía este lugar. De ahí mi empeño. Fue mi abuela, su vecina de la misma calle Sol, de la misma edad, la que me hablaba de ella. Era un reto que teníamos, ha costado trabajo, y me emociona. Lo hemos hecho con mucho cariño, y esto no acaba aquí".

La alcaldesa leyó un correo que le ha enviado una fan argentina de Lola Flores, "que vendrá especialmente para la inauguración de este 'museo', para el que ya ha comprado su entrada, porque nos cuenta que en Argentina aman su arte y a su familia, porque ella ha sido una gran embajadora de España en el mundo".

"Hoy estoy aquí -dijo Lolita- por mi madre, porque era su ilusión; y por el trabajo que se ha hecho por parte de mi hermana, Mariola, Mamen, el Ayuntamiento, y gente que ha cedido cosas, fans de mi madre... Creo que el Centro Cultural es lo que ella quería. Ella es una mujer de pueblo, de la calle de la gente. Ella quería que su museo fuese en su casa. Su cabeza no iba más allá de lo grande que ella podía ser, sino que ella quería su museo, en su casita, chiquitita, recogidita. Ella estaría muy feliz de este Centro, en esa plaza Belén, y en esa casa que parece una casa realmente de vecinos".

Rosario, también muy emocionada, aseguró que se ha hecho realidad "el sueño de mi madre. Un 'museo' que será la inspiración de todos los artistas. Una bomba explosiva para todos los que sintamos pasión, vida, para llenarnos de ese poderío y grandeza que tenía mi madre. Estamos muy contentas. Ha sido un trabajo muy grande que hemos hecho para el pueblo, para la gente y para la inspiración. Un día especial e histórico".

Mariola Orellana, representante de la familia de todos los detalles del 'museo' en coordinación con el Ayuntamiento de Jerez, dijo que afrontar este Centro "ha sido un regalo de la vida, el más grande. Y ya habíamos tenido propuestas, privadas, de Madrid, Sevilla, pero era difícil. Pero cuando nos llegó la propuesta de Jerez, parecía que fue guiado por ella, desde arriba, en esa casita de la Nave del Aceite, que le hubiera encantado. Todo como muy recogido, donde la gente se encontrara en su casa, en su entorno. Todo ha estado muy bien cuidado y todo el equipo lo ha hecho de corazón". Orellana subrayó que con este Centro "no hay afán de ningún tipo. Al contrario, si en un futuro hubiera un beneficio, se está preparando una Fundación Lola Flores. Además de toda la belleza que tiene Jerez, queremos ponerle la guinda con este 'museo'".

28 años después de su muerte

"Todas sus cosas están vivas y llenas de energía", dijo Rosario, que aseguró que se le iba "a salir el corazón de la emoción" por ver lo que tiene este 'museo'. "Es que, si me veo como hija, también está mi vida entera ahí. No puedo decir lo que siento porque está más allá de las palabras. De ver la madre que tuve tan grande y hermosa. Para mí es un honor ser su hija".

Lolita reconoció que ceder cosas de su madre "ha sido muy difícil para mí, porque para ustedes es Lola Flores, pero para esta señora y para mí es mi madre. Y son cosas de mi madre que no me gusta que estén al bienteveo, y nos ha costado, pero hemos tenido que hacer una composición de lugar para decir que esto es algo de la humanidad porque ella era patrimonio nacional y mundial y no tenemos derecho a tenerlo guardado dentro de un armario, sino a exponerlo para que la gente lo vea". Es un 'museo' en el que se siente "a ella, su olor, sus pasos". Lolita reconoció además que había trajes de su madre "que hacía 28 años que yo no cogía. Y he abierto la cremallera y he metido la cabeza dentro para empaparme de ella. Y muchas cosas que no tocábamos desde hacía 28 años. Ha sido un shock para nosotras, es tenerla viva otra vez en una casa maravillosa, y en su tierra, en Jerez de la Frontera".

Y lanzó un duro mensaje a "directores de las televisiones que no han querido ceder imágenes de mi madre, sólo a base de una compensación económica. Pero Lola Flores será eterna, ustedes puede que mañana estén haciendo otro oficio".

"En la plaza se va a liar"

Quizás no al nivel de la boda de Lolita, con la famosa frase de "si me queréis, irse", pero la artista apuntó que si en la inauguración (este viernes) eso pasa, "yo diré, alejarse un poquito, pero no marcharse", bromeó. Rosario añadió que si eso sucede, "quiere decir que hay expectación y eso siempre es bueno. Si pasa lo de la boda de Lolita, pues nos partimos todos la camisa. En la plaza se va a liar, se va a cantar y a bailar". Una presentación que contará con la asistencia de numerosos invitados, entre familiares y amigos.

Tres espacios para Lola

Además del Centro Cultural y el Tabanco de Lola, la alcaldesa ha adelantado que habrá un tercer espacio más dedicado a la artista, "al que ya le hemos buscado el dinero y donde se hará un patio de flores para recitales. Todo podría estar para final de año".

Sobre el Tabanco de Lola, Mamen Sánchez espera "que esté listo para el otoño, donde irá un tablao, que podría llamarse Ole Ole' (porque así le decían sus nietas a la abuela); una tienda de Lola Flores, "que a la gente se le va a ir la olla con lo que hay ahí", dijo Orellana, y en la planta superior irán exposiciones temáticas".

"Porque todos nos hemos sorprendido, al abrir los baúles, de la cantidad de cosas que tenía: escritos, fotografías, dibujos, ropa, su traje de novia, premios, muchas vivencias. Y eso es lo que es el Centro Cultural: sus vivencias y su libertad, el amor que ella le tenía a su familia y a su arte, y a esta tierra. Se ha hecho la casita que ella quería con sus cosas. Además, el Museo será itinerante, irán cambiando las cosas porque mi madre es una mujer que sigue viva", añadió Lolita, que desveló que su hija Elena es la voz de la audioguía del 'museo'.