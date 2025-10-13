El catedrático José Ignacio Castillo Manzano abre este martes 14 de octubre el curso 25/26 en la Real Academia de San Dionisio

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera retoma su actividad el próximo martes 14 de octubre, dando comienzo oficialmente al curso académico 2025-2026 con la celebración de su Solemne Sesión de Apertura. Además, esta misma semana está programada una nueva cita, pues el jueves 16 de octubre tendrá lugar la entrega de los III Premios a las Ciencias, a las Artes y a las Letras.

La jornada se iniciará a las 19:30 horas con la tradicional Misa de Espíritu Santo en la Iglesia Parroquial de San Dionisio, tras la cual tendrá lugar, a las 20:30 horas, la Solemne Sesión de Apertura en la sede de la institución, situada en la calle Consistorio, número 10. El acto será presidido por Juan Salido Freyre, presidente de la Real Academia, y comenzará con la lectura de la Memoria del Curso 2024-2025, a cargo de Juan María Vaca Sánchez del Álamo, académico numerario y secretario general de la Corporación.

La conferencia inaugural correrá a cargo de José Ignacio Castillo Manzano, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, quien ofrecerá una exposición titulada «Luces y sombras económicas de los Nuevos Felices Veinte», un análisis sobre los retos y oportunidades que presenta la actual coyuntura económica internacional. La sesión concluirá con un jerez de honor, gesto tradicional con el que la Academia brinda por el inicio de un nuevo curso dedicado al fomento de la cultura, la investigación y las artes en la ciudad.

La Real Academia de San Dionisio celebrará esta misma semana, el jueves 16 de octubre, la entrega solemne de los III Premios a las Ciencias, a las Artes y a las Letras, acto que tendrá lugar en el Teatro de la Fundación Cajasol. En esta edición, los galardones recaen en la Dra. Belén Puertas García (Premio a las Ciencias), la artista Ana Barriga (Premio a las Artes) y el escritor José Mateos (Premio a las Letras).

Con estos dos relevantes actos, la Real Academia de San Dionisio reafirma su compromiso con la excelencia científica, artística y literaria, así como con la difusión del conocimiento y la promoción del talento en Jerez y su entorno.