CCOO desarrolla en Jerez un programa de mejora del empleo dentro del marco de la candidatura a la capital cultural europea en 2031

La Unión Local del Sindicato CCOO de Jerez va a desarrollar un programa durante todo el año 2026 con el que pretende incidir en el empleo dentro del marco de la candidatura de la ciudad de Jerez a la capitalidad europea de la cultura en 2031.

El programa ofrecerá pautas formativas en la búsqueda o mejora de empleo. La primera de las sesiones se llevará a cabo este jueves 5 de marzo en horario de 10:00 a 13:00 horas en la sede del sindicato, en su edificio de la plaza del Arenal, segunda planta, y versará sobre 'La búsqueda de empleo y la Inteligencia Artificial'.

El programa formará en cuestiones como el acceso al empleo en las administraciones públicas (enseñanza, sanidad o ayuntamientos), la elaboración de un curriculum, nuevas fuentes de empleo y con alta demanda, el trabajo cooperativo y autónomo, uso de las nuevas tecnologías, o la creación de contenidos como fuente de empleo, entre otras. Además, el sindicato ofrecerá, bajo este programa subvencionado por el Ayuntamiento de Jerez, una oficina de atención/mentoría para personas desempleadas y una exposición sobre el movimiento sindical y el acceso al empleo.

Según señala Patricio Pérez, secretario general de la Unión Local de Jerez, este proyecto se centra en la candidatura de Jerez a la capitalidad europea de la cultura en 2031. “La capitalidad cultural es una oportunidad única para la mejora del empleo en la provincia con mayor desempleo de España. El tejido cultural genera en Andalucía más de 70.000 empleos y supone el 3% del PIB andaluz, por lo que la capitalidad debe jugar un gran papel en nuestro empleo que es necesario poner en valor”.

Este programa formativo tendrá como eje central la cultura. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa para cada una de sus sesiones. La persona interesada en participar puede pedir información en la sede de CCOO, edificio de los sindicatos, tercera planta.