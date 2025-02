CCOO de Jerez propone hacer un frente común en defensa del Aeropuerto

Para la Unión Local de CCOO de Jerez, contar con un aeropuerto es imprescindible "para reducir las tasas de desempleo que padece la provincia y más concretamente la ciudad de Jerez". En opinión sindical, Aena "debe tener en cuenta en la negociación que está llevando a cabo con Ryanair, que la provincia de Cádiz es la que presenta las más altas tasas de desempleo de toda España y de entre las mayores de los países próximos de la Unión Europea" y "Aena no puede tener en cuenta tan sólo los grandes aeropuertos por los beneficios que el comercio genera en las zonas de embarque. Por el contrario, criterios de desarrollo económico deben considerarse para aeropuertos, como el de Jerez, por su repercusión en el tejido social y en el empleo".

Según señala Patricio Pérez, secretario local de CCOO de Jerez, "el carácter social que posee el Aeropuerto de Jerez, por su repercusión en el empleo y en el desarrollo cultural y social de la ciudad, requiere una especial consideración. El Aeropuerto de Jerez no puede valorarse sólo bajo parámetros economicistas en sí, sino por su repercusión en la comarca. No podemos dejar que el aeropuerto muera progresivamente. Por lo contrario, debe trabajarse por su crecimiento progresivo como se venía produciendo en los últimos años”, afirma Pérez.

Desde CCOO se recuerda que "los aeropuertos se clasifican según el número de usuarios, desde los de gran tráfico a los de muy bajo; en este último caso se sitúan los que se encuentran por debajo del millón de viajeros. Jerez tuvo 950.000 usuarios en 2024 en un crecimiento ascendente que debe continuar y que no puede enturbiarse porque haya aerolíneas que dejen de operar ante una falta de acuerdo”, señala Pérez, para quien es imprescindible "no sólo apostar por este aeropuerto, sino por las infraestructuras de la comarca, especialmente en transporte y movilidad de personas y mercancías".

CCOO recuerda que "el centro de innovación Aeronáutico Net Zero Jerez, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía a desarrollar en el entorno del Aeropuerto, cuenta ya con partidas presupuestarias. Esta propuesta no pueden verse enturbiada por la pérdida de una de las aerolíneas con mayor número de usuarios en nuestro país como es Ryanair”, indica Pérez. CCOO señala que, "si la actual situación del Aeropuerto de Jerez no se resuelve, establecerá alianzas con otros agentes sociales y económicos de la ciudad para exigir, incluso desde la movilización si es necesario, apoyo a esta infraestructura fundamental para la provincia y para la ciudad".