El Centro de Educación Especial La Merced de Jerez, la historia interminable

Los padres y madres del Centro de Educación Especial La Merced ya no pueden más. Desde hace más de una década, las familias llevan luchando por conseguir mejoras importantes en unas instalaciones que se han quedado obsoletas y que ni mucho menos están acordes a los medios existentes en la actualidad para trabajar con este tipo de alumnado.

Lo peor es que desde 2021 llevan esperando la remodelación del mismo, no en vano la Junta aprobó en esa fecha su reforma integral con más de 2 millones de euros de inversión. De aquella aprobación, "nada se sabe" casi cinco años después, y la realidad "es que nuestros hijos no tienen los medios que deberían tener ni espacios en las condiciones apropiadas", afirman desde el Ampa Campeones.

Esta circunstancia ha hecho que muchas familias "estén llevando a sus hijos al otro colegio que existe en El Puerto, simplemente porque tiene mejores condiciones. Con decirte que este curso habían salido del centro 6 niños por edad, y han entrado 5, o sea, no se han cubierto ni las plazas, porque la gente prefiere llevárselos a otro centro viendo el abandono existente".

El cartel realizado por el Ampa para denunciar la situación del centro.

Al margen de las condiciones del centro, las familias no entienden "por qué en El Puerto se puede recoger a los niños y niñas hasta las cinco menos cuarto de la tarde, y nuestro centro sólo está abierto hasta las dos de la tarde. Por esta razón, mucha gente también se ha llevado a los niños de nuestro centro".

Desde el Ampa lamentan además "la falta de mantenimiento" que se otorga desde el Ayuntamiento, pero también "el olvido que desde la Consejería de Educación se tiene hacia el centro, asegurando que la situación "es de vergüenza". "En abril del año pasado tuvimos una reunión con la alcaldesa en el Ayuntamiento, y se comprometió a hacer cosas, todo fueron buenas palabras, pero lo cierto es que a día de hoy, todo sigue igual", afirman desde el Ampa.

"Los niños no pueden salir al patio, primero porque cortan la hierba cada varios meses pero encima, estamos hablando de una zona que no está acondicionada para que ellos puedan acceder. Viendo cómo está el jardín, ¿tú crees que se puede ir por ahí con una silla de ruedas? El jardín lo tenemos cerrado, porque aparte de la hierba, no está en condiciones ni adaptado al alumnado".

Los problemas en el jardín no son los únicos pues desde el Ampa se asegura que "las molduras de las puertas tienen carcoma, y los techos, cada vez que llueve, hay goteras, porque los arreglan de aquella manera, pero claro, son parches, se necesita una reforma integral, y desde la Junta no dicen nada, a pesar de habernos quejado de todas las maneras. Pasa lo mismo con el vaso terapéutico, que no funciona desde hace más de 4 años y con el aula de fisio, que está inutilizada. ¿Es justo esto?".

En los últimos días, el Ampa ha mostrado también su enfado por la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de la Escuela de Verano Inclusiva en el mismo centro. "Estamos a favor de un campamento de verano porque entendemos que las familias están desesperadas y que el verano es muy largo, pero en un lugar que esté en condiciones, nuestro centro actualmente no lo está".

En su opinión, "estas fechas se deberían dejar para acometer la reforma integral que se lleva pidiendo desde hace años. Lo lógico es que el verano se aproveche para este tipo de intervenciones. Ponen en marcha esta iniciativa en un centro que no está en condiciones, pero claro, queda muy bien decir que hacen una escuela inclusiva. Luego vendrán, como hizo el año pasado la alcaldesa, para hacerse la foto, pero por aquí no ha venido nadie para ver en las condiciones en las que están nuestros hijo e hijas".