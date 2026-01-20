Las familias del CEIP Antonio Machado denuncian recortes en la atención al alumnado con necesidades especiales

Las familias del CEIP Antonio Machado han alzado la voz ante lo que consideran una vulneración de los derechos educativos de sus hijos. A través de un comunicado interno emitido por la AMPA del centro, el colectivo de familias usuarias de los servicios de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Personal Técnico de Integración (PTI) denuncia la falta de recursos que vienen padeciendo desde hace meses.

El origen del conflicto se sitúa en la reducción de jornada solicitada por motivos personales por una de las profesionales del equipo de orientación del centro. Según informan las familias, la Delegación Provincial de Educación no está cubriendo esas horas vacantes, a pesar de que la solicitud se ha realizado formalmente "por escrito".

Esta situación afecta directamente al alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales (NEE) del Antonio Machado. En concreto, las familias denuncian que se está vulnerando el "interés superior del menor, desatendiendo el derecho del niño a que su interés sea una consideración primordial". Todo ello, teniendo en cuenta que "estamos hablando de niños y niñas con necesidades especiales, más vulnerables si cabe que el resto, muchos de ellos con discapacidad reconocida".

Desde el AMPA lamenta, además que a pesar de haber entregado más de 500 firmas ante la administración competente, "a día de hoy no hemos recibido respuesta alguna". Ante el silencio administrativo, las familias han comenzado a organizarse de manera interna y externa.

De hecho, han habilitado un grupo de coordinación por WhatsApp para los afectados y han realizado un llamamiento a la solidaridad del resto del centro y de Jerez, animando a cualquier persona interesada en apoyar la causa a unirse a sus reivindicaciones.