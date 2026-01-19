A la venta por jubilación la emblemática Librería Platero, de La Barca, tras 30 años animando a la lectura en la zona rural de Jerez

A mediados de los noventa del siglo pasado, regalar un libro a alguien por su cumpleaños, algo que ahora nos parece tan simple, antes no lo era si vivías en la zona rural. Había que ir hasta Jerez a comprarlos, a 20 kilómetros”. Fue así hasta que tres vecinas de La Barca - Pepa Gómez, Geno Carmona y Toñi Robles- se atrevieron a abrir una librería en la pedanía, alejada del área metropolitana más cercana. Dinamizaron la cultura de ese núcleo rural y lograron que los libros estuvieran siempre presentes abriendo las puertas de la Librería Papelería Platero, en calle Cortes, 3. En estos treinta años, lo que algunos consideraron una utopía ha sido una realidad, pese a la brutal competencia y las ventas online.

Ahora tras tres décadas, la Librería Platero está llamada a cambiar de etapa. El próximo mes de octubre, Pepa Gómez, única propietaria desde 2001, se jubila y, por ello, ha anunciado la puesta en venta del emblemático negocio y el inmueble. La librería se encuentra en pleno funcionamiento y cuenta con una clientela fiel. El inmueble consta de 100 metros cuadrados que incluye, a demás de la librería, patio, dos habitaciones, baño y azotea.

Librería Platero, en La Barca, el día de su 30 aniversario.

Su librera, Pepa Gómez, admite que le encantaría que la librería continuara con la actividad e, incluso, la expandiera haciendo uso del resto del edificio donde se podrían celebrar actividades culturales como cuentacuentos. "Sé que es difícil porque tendría que ser una persona a la que le gusten mucho los libros y este mundo. Yo he salido adelante porque tengo una clientela, monto las ferias del libro..., pero hay que estar atendiendo mañana, tarde y sábados", explica. Reconoce que, al igual que en otros sectores, la venta en internet ha afectado a su negocio, aunque éste también vende ejemplares en su página web. Entiende lo cómodo de comprar online, pero anima a hacerlo en las tiendas físicas "que dan vida a los pueblos y a los barrios".

En apenas unas horas desde que anunció en las redes sociales la venta por jubilación, le han llovido las llamadas de personas interesadas, aunque Gómez prefiere que todas vayan hasta allí para conocer mejor el local e impregnarse del encanto de Platero.

La todavía propietaria de la Librera de Platero envía un mensaje tranquilizador a toda su clientela: "Seguimos atendiendo con normalidad, como siempre".

Los interesados pueden contactar por mensaje privado al teléfono 646348075.