El CEIP Gloria Fuertes celebra el Día de Andalucía de una forma especial

Una de las partes de la exposición del CEIP Gloria Fuertes.

El colegio Gloria Fuertes celebró en la jornada del pasado miércoles el Día de Andalucía, una efeméride que sirvió para que alumnado, docentes y padres y madres disfrutaran de una cita especial en la que todos disfrutaron. A la particular celebración se le unión la delegada de Educación, Nela García, que acompañó a la comunidad educativa para este acto.

Algunos de los docentes y familias participantes en el acto.

La intención del centro era lucir con orgullo todos los trabajos que durante las últimas semanas ha desarrollado el alumnado del colegio, investigando y que nuestro alumnado ha investigado e indagando sobre las diferentes civilizaciones que han pasado por nuestra tierra, y que han contribuido al enriquecimiento de nuestra idiosincrasia, convirtiéndonos en los andaluces y andaluzas que actualmente somos, gente alegre, trabajadora, humilde y acogedora.

Otro de los stads de la exposición.

El alumnado del CEIP Gloria Fuertes, con la ayuda de sus familias y el profesorado, se han sumergido en civilizaciones como los Prehistóricos, Fenicios y Tartesos, Árabes, Romanos y Griegos y lo han reflejado en una exposición.

Durante la semana próxima, el colegio ha programado una jornada de puertas abiertas por la mañana para las familias que deseen visitar la exposición.