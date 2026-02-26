Las familias del colegio Tomasa Pinilla de Guadalcacín se han concentrado este jueves para protestar contra los recortes de aulas que pretende llevar a cabo la Consejería de Educación de cara al próximo curso. Desde el Ampa se critica que la Junta quiera "eliminar una unidad, y eso significa el inicio del cierre", aseguran. Hay que recordar que la intención de la Consejería es unificar el próximo año en el centro alumnos de 5º de Infantil con alumnos de 1º de Primaria, es decir, mezclar distintas etapas educativas, una circunstancia que desde el Ampa consideran "un agravio" con respecto a otros centros.