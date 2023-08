"En el centro de Jerez nos están matando a pellizcos"

Comerciantes de las calles Medina y Arcos han vuelto a alertar sobre el mal estado en que se encuentran estas céntricas vías de la ciudad. Falta de aparcamiento, parkings subterráneos caros y mal estado del adoquinado son las principales demandas para dos zonas del centro, "que no se han tocado en 50 años", asegura el presidente de Asunico, Manuel García, que destaca que están catalogadas al mismo nivel que Larga, "pero son las dos calles olvidadas del centro de Jerez".

"Los clientes se quejan sobre todo de la falta de aparcamiento en superficie y que los subterráneos son caros. Y claro, entonces pues la gente se va a las grandes superficies comerciales porque allí no hay estos problemas", cuentan desde la tienda 'L12'.

En 'Lupi, moda de caballero', José Ángel Lupión 'Lupi' espera que el actual gobierno, "se preocupe un poco más que el anterior de lo que es el centro. Las grandes áreas comerciales nos han pegado un palo grandísimo y no hacemos nada por promover el comercio en el centro. Y en este sentido, una cosa muy importante es el aparcamiento: no hay. El que hay es zona azul, la gente siempre está pagando. También los subterráneos son caros. Así, la clientela se va a los grandes centros comerciales, donde tienen de todo. Y si por la pérdida de una subvención nos fastidiamos todos, tiene narices encima de cómo está la cosa".

A estas quejas se suma el mal estado del adoquinado de las calles, "llenas de agujeros y desniveles. Estamos hartos de todo. En el centro nos están matando a pellizcos poquito a poco. Hay que hacer muchas iniciativas, fórmulas para promover el centro, no sólo las grandes superficies. Hay que apostar más por el centro como todas las ciudades del mundo, donde el centro es lo más fuerte. Aquí, al revés. Nos machacan con impuestos". "Estoy -añade Lupi- muy esperanzado en el gobierno actual, parece que vienen apostando fuerte".

Desde la carnicería Hermanos Campos, Manuel Campos ha visto ya demasiadas caídas por culpa del mal estado de la calle. "Aquí vivimos en un total abandono. Es importante arreglar la calzada, que pongan más aparcamientos, ya sea para vecinos como para visitantes. Un ejemplo, muchos aparcan en este paso de cebra, junto a la tienda, porque está mal señalizado y genera una gran confusión. Pero, sobre todo, hacer hincapié en la cantidad de personas que se caen en esta calle por los desniveles y boquetes".

"Pasa un gobierno y otro y aquí no hacen nada. Las calles están sucias, falta más limpieza y más concienciación. Además del mal estado de la calle, en la que se cae gente todos los días", explican desde Ceri Arte, en Medina, tienda en la que piden además más aparcamientos para los comerciantes.

Los clientes de MalaMúsica, en calle Medina, también se quejan del "horror que es aparcar en el centro. Me dicen que muchas veces no vienen por eso. Y hay cortes en la calle a menudo, el mal estado del adoquinado, la suciedad, etc", cuenta Álvaro Campelo.

Desde Asunico, Manuel García añade como problemas principales la estrechez del acerado de Medina, "que ha provocado numerosas caídas de personas que van en sillas de ruedas". También denuncian que cuando hay camiones aparcados en la zona de carga y descarga del Villamarta, a la par, otros camiones que tienen que pasar se pegan demasiado a la acera, "y son ya varias las veces que se han llevado por delante toldos, balcones, luminosos...".

Respecto a la pérdida de 1,5 millones de euros de fondos europeos por parte del anterior gobierno para el arreglo de las calles Medina y Arcos que denuncia el PP, García dice que en una reunión con la ex alcaldesa Mamen Sánchez, "nos dijo que estas calles se arreglarían ya fueran con subvenciones o con fondos propios. Espero que el gobierno actuel lleve a cabo este compromiso anterior. Son calles de primera y necesitan una transformación urgente. Están de pena. Esperemos que esa pérdida de la subvención no sea una excusa para el arreglo de Arcos y Medina y que salgamos perdiendo siempre los mismos".