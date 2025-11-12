El Centro de la Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez y Faisem celebran 25 años de colaboración conjunta

Imagen del acot celebrado en el zoo de Jerez por el 25 aniversario de colaboración entre la institución y Faisem

El Centro de la Conservación de la Biodiversidad y Zoobotánico de Jerez y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, Faisem, han celebrado un acto de conmemoración de los 25 años de colaboración entre ambas instituciones.

El acto contó con la presencia de la delegada de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Pina y, por parte de Faisem la delegada provincial, Fátima Anguita y la directora de programas, Susana Ortega, respectivamente.

En el evento se entregó a Carmen Pina una placa de agradecimiento por la acogida que se tiene a los usuarios de Faisem, quienes desde hace 25 años realizan y participan en un taller de jardinería botánica. No han faltado al acto, que ha terminado por un recorrido por las instalaciones y el visionado de un video sobre las actividades realizadas en el centro, los familiares y personal de esta Fundación.

Carmen Pina ha dado la bienvenida a los presentes “a este pulmón verde de la ciudad” en nombre de la alcaldesa María José García-Pelayo y ha resaltado que “hace 25 años que los equipos del centro y Faisem se unieron para compartir una experiencia y trabajar juntos en un programa que ha sido todo un éxito. Para el Centro es y ha sido muy importante el trabajo que realizan los usuarios día a día. Un trabajo impecable y necesario. Una labor que agradecemos enormemente nosotros en el centro pero también las familias que visitan nuestras instalaciones”.

La delegada ha resaltado también que los usuarios del programa “son los protagonistas de una historia que empezó hace 25 años y que hoy continua. Sois muy importantes ya que hacéis una labor fundamental en el cuidado de nuestro entorno. La biodiversidad más valiosa que hay es la humana y vosotros sois el mayor ejemplo de ello”.

Por su parte, Susana Ortega ha agradecido al Ayuntamiento y al Centro su implicación “por estos 25 años de colaboración conjunta en el taller de jardinería botánica. En estos años han pasado por aquí 150 personas con experiencia propias en salud mental, anualmente una media de entre 25 y 30 personas, siendo una de las acciones con más derivaciones por parte de las unidades de salud mental. Esto no es una casualidad, realmente esta actividad ayuda de una manera maravillosa a todas las personas que lo pueden realizar. A unas les ha supuesto retomar su formación profesional, para otras realizar experiencias y para otras contratos tanto en empresas ordinarias como enespecializadas”.

Han estado también presentes en el acto, Luis Miguel Crespo, gerente provincial de Madre Coraje y el director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Rafael Olvera, ambas entidades colaboradoras también con Faisem.