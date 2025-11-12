La científica jerezana María Rosa Durán se alza con el premio #MujerImparable

La asociación Red Profesional #MujeresImparables celebró este martes con gran éxito de convocatoria la Gala X Aniversario y el Premio #MujerImparable Gaditana 2025 que ha recaído en esta edición en María Rosa Durán, científica jerezana líder del proyecto Recaída 0: Matemáticas contra la Leucemia Infantil.

Tras el emocionante vídeo con los hitos más destacados en una década de la Red, se reconoció a dos miembros de la asociación como referentes de inclusión a nivel nacional: Cris Rubio, deportista paralímpica española de tenis de mesa y entrenadora de tiro con arco; e Inma García Peris, promotora de Igualdad y creadora de la exposición fotográfica DOUBLE, que abordó su experiencia con la baja visión y la visión doble. Sus impresionantes testimonios emocionaron a la audiencia por su esfuerzo, trabajo y dedicación, y especialmente por su coraje en circunstancias difíciles que sortean en el día a día.

También se reconoció la labor de profesionales de la Red que han mantenido una estrecha vinculación con la asociación, desde sus inicios en 2015, impulsado el talento y el liderazgo femenino imparable en la provincia de Cádiz: Anna Conte, al frente de la plataforma digital ‘Mujeremprendedora’ enfocada en el emprendimiento femenino, y una de las Top 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de Medios en 2020; y Eugenio Camacho, director del ‘Hoy por Hoy’ de Radio Jerez-Cadena SER y conductor de la sección ‘SER Emprendedores’, que ha visibilizado a más de 200 mujeres emprendedoras en la provincia. Ambos se mostraron ilusionados por el reconocimiento como referentes imparables, y trasladaron un cariñoso mensaje de agradecimiento a la junta directiva de la asociación, presidida por Lola Rueda.

Tras un coloquio con las candidatas al Premio #MujerImparable Gaditana 2025: María Rosa Durán, Begoña de la Marta (consultora de negocios internacionales y fundadora de Frauenalia en Alemania) y Begoña Arana (directora general y fundadora de Betania), el jurado se retiró para deliberar. Marisa de Azcárate, galardonada con el premio #MujerImparable Gaditana en 2023 y presidenta del jurado, anunció el fallo del galardón y destacó las meritorias trayectorias de las tres candidatas y la calidad de sus proyectos innovadores con gran impacto social.

Finalmente la científica María Rosa Durán se alzó con el premio y de manos de Marisa recibió el trofeo con alegría y orgullo. La flamante ganadora dedicó el galardón a sus compañeras finalistas, Begoña Arana y Begoña de la Marta, y tuvo también palabras de agradecimiento para el gran jurado y la junta directiva.

El innovador evento que consolida a la asociación #MujeresImparables en el panorama emprendedor, a nivel regional y nacional, contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.