Los Centros de Educación Permanente custodian el corazón del aprendizaje continuo y la cohesión social

Jerez cuenta con una sólida red de Centros de Educación Permanente (Ceper) formada por tres espacios como son ‘Trece rosas’ (Avenida de Nazaret), ‘Aljibe’ (calle Vicario, centro histórico) y ‘Victoria Alba’ (calle Racimo, barriada de San Benito). Estos lugares, donde conviven conocimiento y socialización, son popularmente conocidos como ‘centros de adultos’ y ofrecen formación reglada y planes especiales para el desarrollo personal.

Estos Centros de Educación Permanente cumplen un papel fundamental en la sociedad actual como instrumentos que promueven la inclusión y el envejecimiento activo, cumpliendo con una función social que da oportunidades de formación a personas mayores con la responsabilidad y el compromiso de dotarlas de mejores recursos formativos.

La oferta integral que posibilitan los Centros de Educación Permanente se divide en dos grandes bloques diseñados para cubrir todas las necesidades del alumnado. Por un lado, se encuentra la ‘Formación Reglada con Titulación Oficial’ que está dirigida a quienes desean completar su expediente académico e incluye la preparación para la obtención del Graduado en ESO, el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y la preparación para las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. Por otra parte, se dispone de ‘Planes Educativos Extraordinarios’ que están enfocados al fomento de la ciudadanía activa y el crecimiento individual. En este apartado, destacan los cursos de competencias digitales (TIC), primordiales para reducir la brecha digital, idiomas (Inglés y Francés), conocimiento del Patrimonio Cultural de Andalucía y programas específicos de Hábitos de Vida Saludable y Refuerzo de la Memoria.

Además, estas instituciones participan de la oferta educativa ‘Jerez Educa’, nutriéndose de actividades complementarias y extraordinarias que enriquecen lo contemplado durante el curso académico. De forma habitual, las iniciativas más demandadas y solicitadas por este tipo de centros educativos están relacionas con aspectos culturales, históricos y patrimoniales.

En este sentido, la delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, ha resaltado la clara apuesta del Ayuntamiento por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ya que “estos espacios no solo enseñan materias, sino que construyen comunidad y combaten la soledad no deseada de nuestros mayores, de una población senior que mantiene inquietudes y quiere avanzar en sus conocimientos para mantener una actividad intelectual esencial con la que lograr bienestar, un idóneo nivel de autoestima y adaptarse a los retos de este siglo XXI”.

Bajo esta premisa, García ha subrayado la importancia estratégica de estos espacios porque “los ‘Ceper’ son mucho más que aulas, son herramientas que ponen al alcance de nuestros mayores nuevas oportunidades y posibilidades de conexión en una sociedad que experimenta cambios rápidos. Nuestra prioridad es que ningún jerezano ni jerezana, independientemente de su edad y perfil, se quede sin formación, puesto que la formación dignifica en esta etapa de madurez y garantiza ampliar horizontes”. La delegada de Educación también ha remarcado “el valor incalculable que suponen para la salud mental y emocional de los alumnos y alumnas, ya que al acudir a clase, los mayores no sólo amplían sus conocimientos, sino que crean relaciones de apoyo y comprensión. Los Centros de Educación Permanente con los que contamos son auténticos agentes motivadores de cambio social y posicionan a Jerez como una ciudad que cuida su capital humano, promoviendo una cultura donde nunca es tarde para aprender”.

En nuestra ciudad, más de mil plazas conforman la oferta educativa para adultos que demuestran con su interés que el deseo de aprender no tiene límites.