La chirigota 'Tik Tok' de Jerez espera "hacer reír y un buen pase" en el COAC de Cádiz

Jerez/La chirigota jerezana 'Tik Tok' debutará este próximo martes 4 de febrero en la décimotercera sesión de la fase de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz 2025.

La agrupación jerezana pondrá así fin a un silencio de 24 años de las chirigotas de nuestra ciudad en el concurso que se celebra cada año en el Teatro Falla de la capital gaditana. Sin embargo, a su representante y autor de las letras, Manuel Alejandro García Rey 'El Pato', lo que más le preocupa en estos momentos es "ofrecer un buen pase, que guste al público y que haga reír".

'El Pato', aficionado desde hace 30 años y con una experiencia acreditada en el Carnaval callejero, siente que esta era el año de lanzarse al concurso oficial y lo hace con 'Tik Tok' de la que no quiere desvelar ni el tipo ni la idea. Eso ya se verá este martes a partir de las 20:40 horas.

'El Pato', coautor de la música junto a Manuel Jesús Vergara Román, no siente presión por ser la primera chirigota de Jerez en cantar en el Falla en 24 años. De hecho, 'El Pato' puntualiza que más que una chirigota del Carnaval de Jerez "somos un grupo de aficionados al Carnaval de Cádiz compuesto por gente de Jerez, Cádiz, Puerto Real y Barbate que vivimos aquí y queremos presentarnos al COAC".

Para ello llevan "trabajando duro desde hace meses para dejar un buen sabor de boca entre la afición. Sabemos que tenemos difícil pasar a la ronda de cuartos porque este año la modalidad está muy reñida por el regreso de grandes figuras y las que ya estaban de por sí".

De cara a su pase en el Gran Teatro Falla, los componentes de Tik Tok no temen el rechazo del público por su lugar de procedencia. "Eso puede pasar por cuatro tontos que hay en todos lados pero en el Carnaval siempre que he ido con las callejeras nunca he tenido problemas".

"Hemos trabajado a fondo para dar un buen pase", recalca García Rey que ya atesora expeciencia con su participación en el Falla en el año 2020 con la chirigota gaditana 'Los niños de la calle Gotika':; amén de las ilegales creadas en los últimos años, con 'El guarromántico' y 'Los metemierdas' como las dos últimas.

Ganarse al público del Falla es difícil así que, preguntado por el revuelo generado por una chirigota de corte negacionista entre la audiencia, 'El Pato' considera que una agrupación no debe presentarse al Concurso "si no cumple unos mínimos a la hora de cantar, afinar, tocar los instrumentos etc. No obstante, no me gustó la reacción del público. Me gusta respetar".

Carnaval de Jerez

Como decimos, Manuel Alejandro García Rey 'El Pato' atesora una larga experiencia como aficionado al Carnaval y, en relación al que se celebra en su ciudad, "El de Jerez está muerto". 'El Pato' apunta las posibles causas de su defunción. "Aquí las fiestas grandes son la Semana Santa y la Feria. El Ayuntamiento no prepara el Carnaval con la suficiente antelación cómo para pensar en hacerlo más grande y mejor. Lo organizan como una fiesta más de fin de semana y deberían evitar la coincidencia con Cádiz".

Otro de los motivos es la "escasa participación ciudadana. En Jerez hay muchos aficionados al Carnaval de Cádiz, pero no al de Jerez. Son capaces de disfrazarse para ir allí y aquí no bajan al centro por pura vergüenza", sostiene 'El Pato'.

No todo está perdido porque García Rey da valor a las agrupaciones carnavalescas de Jerez que apoyan a su carnaval y por la existencia de peñas como 'Mencantajere', que organiza eventos durante todo el año para mantener viva en Jerez la llama de la Fiesta del Carnaval.