"He tenido que cerrar por mi propia salud"

Olga Meynet lleva 32 años dedicándose a lo que más le gusta, educar. Como muchos emprendedores, abrió en 1993 la guardería 'El Nido', un centro de educación infantil situado en la calle Bruselas, por el que han pasado múltiples generaciones de niños y niñas de Jerez.

Su dedicación desde entonces ha sido plena, sobre todo "porque es lo que más me gusta y con lo que disfruto", asegura. Sin embargo, como está ocurriendo a muchos otros centros del mismo tipo en Andalucía, la precaria situación del negocio le llevó hace unos meses a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: cerrar el centro.

"Ha sido una decisión muy pensada, y en la que, por encima de todo, he valorado mi salud, eso era lo primero", destaca. "Había llegado un momento en el que los gastos son superiores a los ingresos, y todo recaía sobre mí, y así es imposible. Mi centro es pequeño, sólo tiene 30 plazas, y la presión a la que se nos somete, te hace inviable seguir. Y no es que no haya querido, porque en los últimos años, he hecho de jardinera, de administrativa, de pintora, de mantenimiento...todo por seguir adelante, pero llega un momento en el que ya no das para más y ves que no tiene sentido continuar".

Una imagen de la apertura del centro en 1993.

Olga Meynet reconoce que hasta la pandemia "la situación era controlable", pero después del covid-19, "todo ha ido a peor, sobre todo porque todo se ha encarecido en un 40%, los pagos a las trabajadoras, el coste de los alimentos, y sobre todo "el hecho de que desde la administración no se haya querido revisar el precio de la plaza".

Esta reivindicación es la que llevan solicitando los Centros de Educación Infantil de Andalucía, cuyo precio de la plaza se revisó en 2020 con la llegada del gobierno de Juanma Moreno al Parlamento, pero "desde 2019 hasta ahora han sucedido muchas cosas, sobre todo la pandemia, que ha encarecido todo. No creo que se esté pediendo nada fuera de lo normal, es algo lógico".

Como El Nido, que cerró las puertas definitivamente a finales del pasado mes de julio, coincidiendo con el fin del curso escolar en esta etapa, son muchos los centros que viven al límite. "Hoy en día, es difícil mantener un centro de manera privada, tienes que adherirte al programa de la Junta, entre otras cosas porque hay pocos niños, pero claro, eso supone que, por ejemplo, todo dependa de esos ingresos. Antes, podíamos compensar algunos meses con algunas remesas de padres, y algún dinero entraba. Pero ya este año, con la gratuidad para los 2 años, se acabó, y el año que viene, que entrará la de 1 año, no habrá ningún ingreso extra, debes sobrevivir con el canon de la administración y eso es complicado porque no te llega".

Olga Meynet, en el centro, junto a otras compañeras de profesión.

Además, visicitudes como el retraso en los pagos o el determinados temas burocráticos han hecho que muchos de estos centros sufran para llegar a fin de mes. "Nosotros hemos cobrado el mes de julio el día 26 de agosto, y ya no volveremos a cobrar hasta octubre. Así, como ves, es difícil. Y eso si no te llega algún problema administrativo, porque la familia adherida al programa tenga problemas con Hacienda, como ha ocurrido, y no te llega el dinero o cosas así".

"Sinceramente, -continúa- con este tipo de cosas nos están hundiendo, y en mi caso no podía trabajar con esa presión, y para colmo echando más de diez horas todos los días".

Su cierre, no obstante, no le priva de quedarse con lo bueno de esta etapa de su vida. "Yo estoy feliz, porque he hecho mi trabajo y estoy muy satisfecha. Además, he recibido el apoyo de las familias, de la inspección, de compañeros de profesión, de mi gente...La pena es que la Junta nos está impidiendo dar una educación de calidad y eso, para gente como yo que disfrutamos con nuestro trabajo, no es fácil sobrellevarlo".