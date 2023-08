Los problemas económicos dejan sin guardería a 63 niños en Jerez

El Centro de Educación Infantil Marina, situado en la Ronda del Pelirón, ha anunciado el cierre de sus instalaciones de cara al próximo curso. Así lo comunicó su responsable el pasado miércoles a las 63 familias que habitualmente acudían a esta guardería, y que ya tenían plaza para el 1 de septiembre, fecha en la que se reanudan las clases en los centros de 0-3 años.

Precisamente, por esto, porque de cara al próximo curso habían ofertado plazas, ya que el centro se encuentra adscrito al Programa de ayuda para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía, la noticia del cierre ha causado especial sorpresa entre las familias afectadas, que ahora ven cómo sus hijos deberán buscar nuevos centros para comenzar las clases en apenas dos semanas.

En el escrito enviado desde el CEI Marina a las familias, se especificaba que las causas que han motivado el cierre han sido dos, "el balance económico del año pasado" y sobre todo "las nuevas condiciones de alquiler", ya que las instalaciones, inauguradas no hace demasiado tiempo, no eran propias.

Los propietarios del centro han confirmado a este Diario que el motivo principal es el tema económico, "no podemos continuar porque esto no es rentable, y hemos decidido cerrar. Pedimos disculpas a las familias porque la decisión la hemos tomado ahora, pero preferimos hacerlo ya, antes de comenzar el curso, que no tener que cerrar con el curso empezado. Hemos decidido que a partir de ahora iremos por otras vías".

Evidentemente, la subida del alquiler del local ha sido parte fundamental a la hora de tomar esta decisión, si bien los propietarios también han incidido en uno de los problemas contra los que vienen batallando los centros de educación infantil de toda Andalucía, es decir, la actualización con el IPC de los precios públicos, el retraso en los pagos mensuales y el abono del mes de agosto, ya que, según reconocen ellos deben seguir pagando a los empleados.

Las familias afectadas han mostrado su sorpresa por la decisión de cerrar la guardería, y muchas de ellas, que se han puesto en contacto con este medio, no entienden "por qué recogieron las matrículas si ya sabían que iban a cerrar". Asimismo, han lamentado que "en marzo pagamos 165 euros en concepto de material para el próximo curso. ¿Qué pasa ahora con ese dinero?".

Reacción de la Delegación Territorial

Tras conocer la noticia, las familias se pusieron en contacto con la delegación territorial de Educación que dirige Isabel Paredes, que este pasado viernes convocó a los afectados de manera urgente, un gesto que los padres y madres han agradecido, principalmente por la celeridad con la que se ha hecho todo.

De las 63 familias afectadas, acudieron a la reunión 59, ya que el resto no han podido asistir al encontrarse fuera de la ciudad. En dicho encuentro, celebrado en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores de la avenida Fernando Portillo, Isabel Paredes explicó a las familias el procedimiento a seguir a partir de ahora, poniendo a disposición de todas un correo electrónico y un teléfono de contacto para ir despejando "cualquier duda que les pueda surgir".

Paredes ha garantizado a las familias plazas para sus hijos "ya que desgraciadamente y debido a la baja natalidad, hay plazas suficientes en los centros educativos de la ciudad".

"Hemos intentado tranquilizar a las familias, poniéndoles a su disposición toda la información posible y nos hemos comprometido a que antes del 1 de septiembre, día en el que empiezan las clases, tengan ya asignado su nuevo centro", ha añadido.

Los centros insisten en la necesidad de cambios

Por su parte, algunos centros de educación infantil de la ciudad, los que pertenecen a la Asociación Plataforma TICEI 0-3 años, han reconocido que el cierre de esta empresa es producto de la grave situación económica que están sufriendo los que están adheridos al Programa de Ayuda a las Familia de la Junta de Andalucía por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, acusándola de "trato discriminatorio que sufren con respecto al resto del sistema educativo andaluz".

Josefina Latorre, presidenta de este colectivo, asegura que en los próximos meses "si la situación no se soluciona, se van a multiplicar los cierres, este no va a ser el único, hay gente que ya no puede más".

Desde la Asociación Plataforma TICEI 0-3 años se ha vuelto a reclamar a la Consejería "la urgente necesidad de actualización con el IPC de los precios públicos de los servicios de atención socio-educativa y comedor que los centros 0-3 años ofrecemos, adaptando proporcionalmente las bonificaciones aplicables a las familias para que éstas no se vean afectadas. Y, al igual que para el resto de etapas educativas, que esta revisión se produzca anualmente, tal y como impone la Ley 10-2021 de 28 de diciembre de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Volvemos a denunciar la critica situación económica a la que se enfrentan los CEIs andaluces que están afrontando con sus propios recursos las continuas subidas del IPC y de los costes laborales, que alcanzan a fecha actual +16,70% y +25,89% respectivamente, desde la última revisión de los precios públicos, "estrangulando económicamente a miles de pequeñas empresarias y trabajadoras autónomas de Andalucía que desarrollan una trabajo profesional y vocacional, imprescindible para +100.000 familias andaluzas".

Para ellos, reciente subida de 15 euros por matrícula al año aprobada por la Consejería y parte del sector "es una ridícula compensación por los gastos de gestión, que ha quedado claramente desfasada por la evolución del IPC y el SMI, incluso antes de entrar en vigor".