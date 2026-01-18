El 94% de los establecimientos hosteleros de Jerez recicla el vidrio

El 94% de los establecimientos hosteleros de Jerez de la Frontera recicla el vidrio según los datos aportados por la entidad Ecovidrio, "poniendo de manifiesto el compromiso del sector de la restauración de la ciudad con la separación selectiva de este material", destaca el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El Consistorio jerezana felicita a la hostelería su "alta participación en el proceso de reciclaje de vidrio" y su teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, comentó, a la luz de estos datos, “que la hostelería de Jerez es sostenible, lo que es una muy buena noticia para una ciudad como Jerez, que este año 2026 es Capital Española de la Gastronomía"

"Estas acciones consolidan además nuestra industria hostelera y gastronómica ofreciendo al mundo un magnífico legado culinario, vamos a hacerlo de una forma responsable y sostenible, reciclando toneladas de botellas de cristal”.

Del 53% en 2023 al 94% en 2025

En un encuentro entre el teniente de alcaldesa y responsables de Ecovidrio se ha puesto de manifiesto cómo ha evolucionado positiva y progresivamente el porcentaje de establecimientos hosteleros que colaboran en la recuperación de vidrio, a medida que se han ido afianzando distintas campañas de concienciación.

Al inicio de la actual legislatura, en 2023, sólo el 53% de bares, restaurantes, tabancos, cafeterías y demás negocios de restauración colaboraba con este tipo de medidas. Este porcentaje subió al 76% en 2024 y al 94% en 2025.

Jaime Espinar ha expresado su “enhorabuena a la hostelería de Jerez porque es sostenible y está concienciada con los beneficios del uso del contenedor verde”.

Jaime Espinar ha hecho extensiva su felicitación a Ecovidrio y ha agradecido el trabajo que conjuntamente con el Ayuntamiento viene realizando a partir de la firma del convenio suscrito entre ambas partes en 2023 para la concienciación de la ciudadanía en general y del sector de la restauración.

Se ha referido a que “estos buenos datos de 2025 son fruto de las continuas campañas que se han venido desarrollando, focalizando especialmente a bares y restaurantes, con la complicidad de Horeca y de la Asociación Hostelería Jerez, buscando un compromiso con el reciclaje de envases de vidrio y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos”.

Entre las iniciativas que se han puesto en marcha en este sentido, Jaime Espinar ha resaltado la campaña Ecovares, dirigida especialmente a la hostelería y también la más reciente organizada en colaboración con el Ayuntamiento: el Concurso ‘A las Mejores Zambombas de Jerez 2025’, para reconocer las fiestas de Navidad más auténticas y comprometidas con el mantenimiento del entorno, la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio.

Ha recordado que “además Ecovidrio mantiene en Jerez otras iniciativas como Ecobarrios, destinada a la sensibilización de la ciudadanía en general, un objetivo que es también uno de los retos del Gobierno municipal, y cuyos resultados han sido muy positivos, por lo que continuaremos apostando por nuevas iniciativas de este tipo, con el fin de caminar hacia una ciudad más verde que mira por su ecosistema y por el medio ambiente”.