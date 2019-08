"El cine es constancia y sacrificio”

Francisco Andrés Jiménez Céspedes es un jerezano que ha decidido dedicar su vida por completo a su pasión, el cine. “Me lancé a estudiar cine porque empecé a ver cada vez más películas y me apasionaba. Pero lo que me apasionaba no era verlas, sino pensar en qué había detrás”, afirma Francisco.

Su formación comenzó en Jerez, donde realizó el grado de ‘Realización de espectáculos audiovisuales’ en el I.E.S. La Granja. Posteriormente llevó a cabo una ‘Introducción general al cine’ en la Escuela de Cine de Puerto Real. Pero tenía claro que si quería “llegar a trabajar de esto tenía que ir más allá”. Así, siguiendo el consejo de una de sus profesoras en la escuela de Puerto Real, se marchó a estudiar a la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), donde pasó cuatro años y se especializó en producción. “Esta es la escuela de donde sale toda la cantera del cine español que está destacando”.

La filosofía que tiene esta escuela es que durante los cuatro años “vas a comer cine”. Su mayor fundamento es aprender a base de un constante “ensayo y error”, algo que Francisco considera fundamental. "Puedes ver mucho cine, pero la única manera de aprender es enfrentarte a un rodaje y equivocarte mil veces”, dice. Tiene claro que para dedicarse al cine “todo es a base de constancia, sacrificio y creer en lo que haces”.

A medida que avanzaba en su formación en Barcelona fue siendo consciente de que debía especializarse en producción, porque “soy una persona súper constante y cuando me dan un guion ya directamente pienso en las necesidades, en cuánto tiempo tengo y en qué tengo que cerrar”. Una constancia que se ha visto reflejada en su deseo por darse a conocer y elaborar una buena carta de presentación para abrirse puertas.

Nada más acabar su formación Francisco emprendió “la locura” de crear una película de bajo presupuesto junto a su compañero Carles Jofre como director, lo que para él ha sido su “otra escuela”. “Tenía claro que tenía que tener una buena carta de presentación para que confiasen en mí y el tema de los cortos está muy saturado. Por eso me lancé a hacer una película”, explica. Así nació ‘Verano Rojo’ la primera película producida por Francisco Andrés y que se sigue el estilo de otras como ‘La Matanza de Texas’ o ‘Viernes 13’.

‘Verano Rojo’, a pesar de ser una película de bajo presupuesto, ha pretendido ser desde el principio “una película que nos abriera las puertas y que quien la viese pensara que el trabajo final era la excelencia. Porque en todos los sectores la única manera de darte a conocer es el trabajo bien hecho”. Una película para la que se llevó a cabo un ‘Crowdfunding’ que generó 7.000 euros “que destinamos al tema de postproducción”. Francisco explica que: “grabamos 100 horas de material bruto para después jugar con el montaje. Tardamos bastante en montar por la cantidad de material pero cada vez que mirábamos nos dábamos cuenta de que había muchos planos buenos”.

Así, ha sido seleccionada en más de 30 ocasiones en festivales internacionales de género fantástico, como la ‘Horror Con’ en New Jersey o en el ‘PdXtreme’ en Portland. Además, ha recibido la mención especial en el ‘Horrorant International Film Festival’ en Grecia y ha sido considerada la mejor película de horror en el ‘Independts Filmakers Film Festival’ en Hollywood. Actualmente se encuentra disponible en DVD, en el Canal Dark y en plataformas digitales en España. Ha sido vendida en países de Estados Unidos, Alemania, Corea, Canadá o Taiwán.

Francisco y Carles se emprendieron también en la creación del cortometraje ‘Capitán Kinesis’ con el que han conseguido más de 60 selecciones en festivales, entre las que destacan dos de las Comic Con más importantes de Estados Unidos como son la ‘Comicpalooza’ o la ‘Dragon Con’. Para Francisco esto es “todo un logro” ya que explica que en festivales internacionales “pueden recibir cerca de 1.500 cortos y estar seleccionado entre los 40 mejores es algo bastante bueno”.

Para Francisco en el cine “la intención es fundamental” y explica que “hay que tener claro lo que quieres transmitir al espectador. Ya que dependiendo de la intención que tengas harás las cosas de una manera o de otra”. Es por esto que es necesario “ver mucho cine de una manera crítica”. Lo que quiere decir con esto es que “no se trata de copiar el guion de una película, sino de fijarse en la realización de los planos y en cómo los han hecho”. En ‘Verano Rojo’ asegura que su objetivo fue desde el principio “crear tensión en el espectador, mal rollo”, mientras que con el ‘Capitán Kinesis’ quería “hacer un drama jugando con lo fantástico y con un giro final que nadie se lo esperase”.

Por su parte, como productor asegura que es fundamental “llegar con todo controlado al rodaje”, porque “si no tienes controlada toda la logística se convierte en un caos”. Así, explica que cuando rodaron el cortometraje en película fílmica de 16 milímetros y con una duración de 15 minutos “tuvieron que ir a tiro hecho. Cada toma tenía que ser buena porque no había más película”. Francisco explica que “tanto el productor como el director tienen que tenerlo todo pensado porque el cine es tiempo-dinero, no se puede perder el tiempo”.

Además, este jerezano ha formado parte de otros proyectos como ayudante de producción. Ha trabajado en la película ‘Mi gran despedida’ dirigida por Antonio Hens y en la que participaban actores como Jesús de Castro y Julián Lara. Así como en ‘Techo y Comida’ dirigida por Juan Miguel del Castillo y protagonizada por Natalia de Molina, entre otras. “En estos casos me he encargado de los permisos y de tenerlo todo controlado cuando llega el rodaje. Sobre todo el tema del transporte para los actores”, expone.

La mente de Francisco Andrés “no para quieta” y asegura que ya tiene futuros proyectos en el punto de mira. El productor jerezano “no puede contar nada” de éstos, pero adelanta que va a ser “cine de género dentro de la fantasía”. Un estilo que a Carles Jofre y a él les apasionada, porque “es el cine de cuando éramos pequeños, un estilo a 'Los Goonies'”, explica. Con estos nuevos proyectos pretende “llamar a puertas grandes”, porque asegura que “sin tener nada hecho no pueden confiar en mí”.